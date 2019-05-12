«Барселона» обыграла «Хетафе» в матче ПримерыЧемпионат 14:40

В матче 37-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Хетафе» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Счёт был открыт на 39-й минуте. Автором гола стал Артуро Видаль.

Футбол «Рома» обыграла «Ювентус» в Серии А В матче 36-го тура чемпионата Италии "Рома" победила "Ювентус" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".

Футбол Болельщики «Зенита» попросили Семака дать шанс Луке Джорджевичу На матче сине-бело-голубых против ЦСКА болельщики «Зенита» развернули баннер с призывом дать шанс нападающему зенитовцу Луке Джорджевичу.

Происшествия Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.

Происшествия Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево.

Политика Советник Зеленского заявил о неизменности курса на войну с Россией В эфире телеканала «Громадське ТВ» Апаршин в очередной раз заявил о том, что Украина ведёт войну с Россией.

Путешествия Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.

Происшествия У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.

Шоу-бизнес Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом Дочь известной журналистки Ирины Хакамады Мария рассталась с женихом.

Общество Супруга музыканта заявила об изъятии скрипки XVIII века в Домодедово Сотрудники таможни аэропорта Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку работы итальянского мастера XVIII века.

Шоу-бизнес Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.

Армия и оружие Украинские военные отработали захват судов в открытом море Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.

Общество С 13 по 19 мая любой желающий может попасть в музеи Москвы бесплатно Жители и гости Москвы в рамках музейной недели смогут посетить интереснейшие выставки в музеях города.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова побрилась налысо 12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.

Экономика Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.

Транспорт МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП В пресс-центре МВД рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.

Музыка В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019 Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.

Общество В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко В Москве в воскресенье, 12 мая, прошел мотопробег в память о погибшем 9 мая российском журналисте Сергее Доренко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Армия и оружие Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.