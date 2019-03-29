«Барселона» обыграла «Эспаньол» – 2:0. Это 6-я победа в Ла Лиге подрядSports.ru 13:09

«Барселона» обыграла «Эспаньол» – 2:0. Это 6-я победа в Ла Лиге подряд

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Общество В Мехико объявили экологическую тревогу Из-за роста концентрации озона в воздухе в Мехико объявили экологическую тревогу. В городе Мехико (Мексика) объявлена экологическая тревога.

Армия и оружие США возвращаются к стратегии переброски военных времен холодной войны Министерство обороны Соединенных Штатов приняло решение вернуться к стратегии внезапного развертывания войск в Европе, которую американцы отрабатывали во времена холодной войны.

Армия и оружие Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.

Здоровье Походы в туалет ночью могут указывать на проблемы со здоровьем На конференции JCS 2019 в Японии кардиологи объяснили, почему ночью люди просыпаются из-за необходимости сходить в туалет, передает РИА "Новости".

Происшествия Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.

Культура СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ Постановщики «Сказки о царе Салтане» на Приморской сцене Мариинского театра, режиссёр Дарья Пантелеева и художник Пётр Окунев, сделали свой спектакль с глубоким знанием и уважением русских сказочных традиций.

Общество Бутина захотела в деревню к бабушке Россиянка Мария Бутина, находящаяся в американской тюрьме, мечтает вернуться в Россию, передает РИА "Новости".

Наука Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры Изучение спутниковых снимков позволило прийти к выводу, что суммарная площадь загрязненного стройкой водоема достигла 1,2 тысячи кв.км. В то же время прямой шлейф от поднятых донных осадков от намыва превысил 262 кв.км. В заметной степени ухудшилось и состояние фитопланктона, на котором находится искусственный остров.

Космос Космонавты на МКС попытаются «поймать» радиацию На втором этапе прибор доставят на МКС, где он будет вести измерения. Третья стадия подразумевает анализ данных, собранных на МКС.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Происшествия Вертолёт Ми-2 вынужденно сел в Татарстане Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС, вертолёт Ми-2, следовавший из села Студенцы в посёлок Песчаные Ковали, который облетал нефтепровод Холмогоры — Клин, совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта Старое Шигалеево Пестречинского района.

Армия и оружие У берегов Крыма заметили американский беспилотник Над линией разграничения в Донбассе и побережьем Крыма пролетел стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk.

Шоу-бизнес Любовные утехи Цекало с молодой женой сняли на видео Очевидцы сняли на видео страстную эротическую сцену между 58-летним шоуменом Алексанром Цекало и его четвертой по счету женой — длинноногой, пышногрудой брюнеткой Дариной Эрвин.

Интернет Цукерберг требует госрегулирования интернета Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.

Политика Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.