Футбол

«Барселона» обыграла «Эспаньол» – 2:0. Это 6-я победа в Ла Лиге подрядSports.ru 13:09

Барселона — Эспаньол
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Нелсон Семеду
Серхи Роберто
59′
Артур
Малком
59′
64′
Борха Иглесиас
У Лэй
65′
Оскар Мелендо
Серхио Гарсия
69′
Виктор Санчес
Лионель Месси
71′
73′
Эстебан Гранеро
78′
Виктор Санчес
Алфа Семеду
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
82′
87′
Адриа Педроса
Лионель Месси
89′
90′+3′
Роберто Росалес
В 29-м туре Ла Лиги «Барселона» победила «Эспаньол» (2:0). Каталонцы выиграли 6-й матч чемпионата подряд.
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