«Барселона» обыграла «Эспаньол» – 2:0. Это 6-я победа в Ла Лиге подрядSports.ru 13:09

«Барселона» обыграла «Эспаньол» – 2:0. Это 6-я победа в Ла Лиге подряд

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Политика «Открытая Россия» заявила о ликвидации организации Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения, при этом продолжит свою деятельность в рамках новой организации, которая была создана 24 февраля в Москве.

Музыка Стиви Никс второй раз включили в Зал славы рок-н-ролла Напомним, впервые свое место в Зале славы рок-н-ролла Стиви Никс получила в 1998 году, когда она являлась участницей группы Fleetwood Mac.

Футбол Эрнесто Вальверде: «Мы должны продолжать играть на своем уровне» Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Эспаньолом» в 29-м туре чемпионата Испании отметил, что преимущество над конкурентами не должно заставить его команду потерять бдительность.

Космос Ракета «Союз» задержится на стартовом комплексе ещё на день Источник издания рассказал, что стандартный план подготовки ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом» предусматривает два так называемых стартовых дня: первый — в день вывоза, второй — в день запуска.

Армия и оружие Россия потребовала от США прибыть на совещание по ликвидации «Рукбана» Министерство обороны России предложило командованию войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании 2 апреля и обсудить идею ликвидации лагеря сирийских беженцев "Эр-Рукбан".

Происшествия Брат Ким Чен Ына мог быть связан с напавшими на посольство в Мадриде По данным издания, после смерти брата Ким Чен Ына представители организации вывезли его сына Ким Хан Соль.

Происшествия Toyota сообщила о возможной утечке персональных данных 3 млн клиентов Японский автопроизводитель Toyota сообщил о возможной масштабной утечке личных данных клиентов в результате взлома системы компании в ряде дилерских центров и дочерних предприятий.

Происшествия Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.

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Шоу-бизнес После развода Сергей Шнуров оставил большую часть имущества Матильде Основатель музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился подробностями развода со своей бывшей женой Матильдой.

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