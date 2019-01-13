Футбол

«Барселона» обыграла «Эйбар» благодаря дублю Суареса
Нева Спорт
15:35

Барселона — Эйбар
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Луис Суарес
19′
42′
Сержи Энрик
Луис Суарес
44′
Лионель Месси
53′
Луис Суарес
59′
64′
Марк Кукурелья
Пабло де Бласис
Серджи Бускетс
Артуро Видаль
66′
Жерар Пике
70′
Артур
Усман Дембеле
72′
77′
Гонсало Эскаланте
Кике Гарсия
83′
Сержи Энрик
Марк Кардона
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
83′
В матче 19-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на домашнем стадионе разгромила «Эйбар» со счетом 3:0. В составе сине-гранатовых дубль оформил Луис Суарес. Уругваец отличился на 19-й и на 59-й минутах. Еще один гол забил Лионель Месси на 53-й минуте с передачи того же Суареса.
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