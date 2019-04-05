«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче испанской ПримерыRT на русском 16:42

«Барселона» сумела укрепить лидерство в турнирной таблице Примеры, обыграв прямых конкурентов из «Атлетико» Мадрид в рамках 31-го тура соревнования. Матч на «Камп Ноу» в Барселоне закончился победой хозяев со счётом 2:0. Голы на счету Лиуса Суареса и Лионеля Месси.

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