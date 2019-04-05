Футбол

«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче испанской ПримерыRT на русском 16:42

Барселона — Атлетико
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
27′
Томас Парти
28′
Диего Коста
28′
Хосе Мария Хименес
28′
Диего Годин
35′
Сантьяго Арьяс
Анхель Корреа
58′
Филипе Луис
Альваро Мората
Артур
Малком
63′
71′
Сауль Ньигес
Жерар Пике
74′
Клеман Лангле
78′
Филиппе Коутиньо
Карлес Аленья
80′
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
84′
Луис Суарес
85′
Луис Суарес
86′
Лионель Месси
86′
88′
Родриго Эрнандес
Хуанфран
«Барселона» сумела укрепить лидерство в турнирной таблице Примеры, обыграв прямых конкурентов из «Атлетико» Мадрид в рамках 31-го тура соревнования. Матч на «Камп Ноу» в Барселоне закончился победой хозяев со счётом 2:0. Голы на счету Лиуса Суареса и Лионеля Месси.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Барселона» – без пяти минут чемпион. Последняя пуля досталась «Атлетико»

Спорт-Экспресс17:10

«Барселона» снова победила и, кажется, окончательно прикончила интригу в Ла Лиге

Матч ТВ17:20

«Барселона» обыграла «Атлетико» благодаря двум голам в концовке

Чемпионат16:38

«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании

Газета.Ru17:03

Диего Коста получил красную карточку после того, как оскорбил мать арбитра

Sport24.ru17:55

Судья об удалении Косты: «Он кричал мне: «Срал я на твою мать-шлюху»

Sports.ru18:16

«Барселона» – «Атлетико»: центральный матч тура

Все про Спорт рувчера в 12:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:21, Ашберн
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в Неву

Обновлено в 16:03
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновениях между националистами и пограничниками

В ответ в качестве мести и устрашения снайпер националистов выстрелил в пограничника без намерения убивать, считает Безсонов.
Обновлено в 16:51
Происшествия

В Париже в доме во время пожара произошёл взрыв

Во французской столице в 19-м округе произошло крупное возгорание и последующий взрыв на территории многоэтажного жилого дома, на месте чрезвычайного происшествия ведут работу сотрудники пожарной службы.
Обновлено в 17:25
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено в 17:48
Кино

Семья Майкла Джексона выпустила фильм в ответ на «Покидая Неверленд»

Обновлено в 14:18
Происшествия

СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
Общество

В Вашингтоне захоронили прах правозащитницы Людмилы Алексеевой

Обновлено в 15:52
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне

Чарльз Роули, который летом прошлого года получил дозу отравления в британском городе Эймсбери (недалеко от Солсбери), в субботу побывал в российском посольстве в Лондоне.
Обновлено в 18:13
Авто

Nissan прекратит выпуск хэтчбека Versa к концу 2019

Производитель из Южной Кореи Nissan на территории Соединенных Штатов прекратит сборку компактвэна Versa Note в кузове хэтчбек ближе к концу этого года.
Обновлено в 08:35
Космос

Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено вчера в 06:54
Гаджеты

Oppo выпустит смартфон Reno Light

Обновлено в 04:26
Футбол

Спартак — ЦСКА 0:2

Обновлено в 13:55
Хоккей

Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛ

Россиянин Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в последнем матче сезона против "Бостона" и превзошел рекорд Александра Могильного по очкам за сезон для отечественных хоккеистов в НХЛ.
Обновлено в 16:50
Происшествия

В Ленинградской области грузовик сбил женщину с ребенком

Грузовик Volvo сбил женщину и ребенка на федеральной трассе "Скандинавия" в Ленинградской области.
Обновлено в 16:28
Космос

Созданный в РФ египетский спутник снял видео полёта над Землёй

Космический аппарат был создан подмосковной ракетно-космической корпорацией «Энергия» по заказу правительства Арабской Республики Египет.
Обновлено вчера в 14:32
Политика

Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне

Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24
Спорт

«Белогорье» обыграло «Факел» в первом четвертьфинале Суперлиги

Волейболисты «Белогорья» в гостях одержали победу над «Факелом» в первом матче четвертьфинала мужской Суперлиги.
Обновлено в 12:03
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Обновлено в 04:39
Происшествия

Вылет рейса Москва—Токио задержан из-за сообщения о минировании

Обновлено в 11:14
Здоровье

Русский пенсионер из Тбилиси не может перебраться к родным в Белгород

71-летний пенсионер из Тбилиси Лев Мирский живёт один, у него тяжёлая форма диабета.
Обновлено в 05:45
Политика

The Diplomat (Япония): пять причин, по которым Китай — это не Советский Союз (The Diplomat)

27 марта в ходе своего выступления перед членами Комитета по иностранным делам Палаты представителей госсекретарь США Майк Помпео (Mike Pompeo) заявил, что Соединенные Штаты «не позволят Китаю и России добиться стратегического преимущества в эпоху возобновившегося соперничества между великими державами».
Обновлено в 17:58
Политика

Мэй заявила о важности сотрудничества с ЕС для Brexit

В противном случае Brexit может сорваться, заявила премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй.
Обновлено в 17:54
Спорт

Гимнастка Аверина победила в многоборье на этапе Кубка мира в Италии

Обновлено в 14:28
Происшествия

В Обнинске футбольные фанаты устроили массовую драку

В городе состоялся футбольный матч между командой «Квант» (Обнинск) и московским «Торпедо».
Обновлено в 11:05
Футбол

Месси побил рекорд Касильяса по победам в Ла Лиге

Обновлено в 17:23
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Обновлено в 11:52
Политика

Трамп сообщил, что ещё не прочитал доклад Мюллера

Американский лидер Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter, что пока не ознакомился с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».
Обновлено в 12:24
Политика

Координатор ОБСЕ обсудил с властями ЛНР гуманитарные вопросы

Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш на встрече в Луганске с представителями властей самопровозглашенной Луганской народной республики обсудил ряд вопросов гуманитарной сферы, сообщила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес

Лиза Боярская – не актриса, а её папа впал в маразм

Обновлено в 14:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное