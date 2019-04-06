«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата ИспанииГазета.Ru 17:03

"Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Луис Суарес и Лионель Месси.

Политика Порошенко рассказал о выводах после первого тура Порошенко добавил, что 21 апреля, во втором туре президентских выборов, украинским гражданам предстоит выбрать между Россией и Европой.

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.

Политика Страны G7 намерены противостоять России в киберпространстве Страны «Большой семерки» намерены усилить борьбу против ряда угроз в киберпространстве, которые, по их мнению исходят от России.

Политика Захарова прокомментировала слова Климкина о счете за «оккупацию» Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о том, что с Москвы нужно взыскать компенсацию «за все столетия оккупации».

Политика Соловьев выгнал из студии польского политолога Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.

Гаджеты Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019 Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Здоровье Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни Министерство здравоохранения России назвало основные факторы риска, которые человеку необходимо самому контролировать для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни.

Музыка Децл посмертно удостоился звания «Хип-хоп легенда» Рэпер Кирилл Толмацкий (Децл) посмертно удостоен звания "Хип-хоп легенда" премии "Жара Music Awards 2018".

Происшествия По делу о стрельбе в Дании задержаны 14 человек В расположенном в пригороде столицы Копенгагена городе Херсхольме по подозрению в причастности к произошедшей накануне вечером стрельбе задержаны, по меньшей мере, 14 человек в возрасте от 20 до 32 лет.

Авто Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки Специалисты рассказали о наиболее распространенных ошибках, которые зачастую приводят к сокращению срока службы двигателя.

Наука Ученые заявили, что сахар ухудшает настроение, а не улучшает его По словам ученых, сахар не улучшает настроение и может сделать людей менее внимательными и более уставшими после его употребления.

Происшествия Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве При пожаре в жилом доме в центре Москвы погибли два человека, сообщает столичное управление МЧС.

Шоу-бизнес Дочь Началовой появилась на публике впервые после похорон мамы Стоит отметить, что это было первое появление девочки на публике после похорон ее мамы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта в одной из столичных больниц.

Происшествия В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.

Гаджеты Компания Apple экономит на камерах для своих iPhone Samsung для Galaxy S10 заказывает камеру за 44 доллара, а Huawei для нового P30 Pro тратит 56 долларов на одну камеру для устройства.

Политика Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.

Шоу-бизнес Стас Михайлов заболел и перенес концерт Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.

Авто Продажи бюджетного компактвэна Renault Triber начнутся в июле Как стало известно порталу Car.ru, компания Renault в июле этого года выведет на индийский рынок сверхбюджетный автомобиль.

Общество В России ужесточили требования к автошколам Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.

Шоу-бизнес Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 миллионов, живут в нищете Сергей, Георгий и Екатерина дружно жили в селе Кадыковка, пока не получили крупное состояние в 270 миллионов рублей.