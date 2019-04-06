Футбол

«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата ИспанииГазета.Ru 17:03

Барселона — Атлетико
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
27′
Томас Парти
28′
Диего Коста
28′
Хосе Мария Хименес
28′
Диего Годин
35′
Сантьяго Арьяс
Анхель Корреа
58′
Филипе Луис
Альваро Мората
Артур
Малком
63′
71′
Сауль Ньигес
Жерар Пике
74′
Клеман Лангле
78′
Филиппе Коутиньо
Карлес Аленья
80′
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
84′
Луис Суарес
85′
Луис Суарес
86′
Лионель Месси
86′
88′
Родриго Эрнандес
Хуанфран
"Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Луис Суарес и Лионель Месси.
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