Футбол
«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата ИспанииГазета.Ru 17:03
|27′
Томас Парти
|28′
Диего Коста
|28′
Хосе Мария Хименес
|28′
Диего Годин
|35′
Сантьяго Арьяс
Анхель Корреа
|58′
Филипе Луис
Альваро Мората
Артур
Малком
|63′
|71′
Сауль Ньигес
Жерар Пике
|74′
Клеман Лангле
|78′
Филиппе Коутиньо
Карлес Аленья
|80′
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
|84′
Луис Суарес
|85′
Луис Суарес
|86′
Лионель Месси
|86′
|88′
Родриго Эрнандес
Хуанфран
|64%
|Владение мячом
|36%
|91%
|Процент точных передач
|79%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|11
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|9
|1
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|1
|12
|Отборы
|17
|14
|Фолы
|12
|3
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|1
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
4
Ракитич
5
Бускетс
14
Малком
10
Месси
9
Суарес
21
Аленья
13
Облак
10
Корреа
24
Хименес
2
Годин
22
Мората
6
Коке
20
Хуанфран
5
Парти
8
Сауль
19
Коста
7
Гризманн
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
"Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Луис Суарес и Лионель Месси.
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