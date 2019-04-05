«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата ИспанииГазета.Ru вчера в 17:03

"Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Луис Суарес и Лионель Месси.

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