Футбол
«Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Жоана ГампераГазета.Ru 16:14
Испанская "Барселона" оказалась сильнее английского "Арсенала" в матче за Кубок Жоана Гампера со счетом 2:1. Открыл счет встречи нападающий канониров Пьер-Эмерик Обамеянг на 36 минуте.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:14, Ашберн
Общество
В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
Министерство по делам памятников древности Египта в воскресенье пригласило журналистов в реставрационные мастерские нового Египетского музея у пирамид Гизы, чтобы продемонстрировать процесс реставрации бесценного позолоченного деревянного саркофага знаменитого фараона Тутанхамона, жившего более 3,3 тысячи лет назад.
Обновлено в 16:55
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Обновлено в 08:06
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии
Больше команды забить не сумели, поэтому судьба матча решалась в серии послематчевых пенальти.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Автоспорт
Хэмилтон выиграл этап «Формулы-1» Гран-при Венгрии
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем 12-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Венгрии.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35
Вадим Лукашевич, являющийся военным экспертом, в ходе интервью журналистам «Национальная служба новостей» отметил, что Су-57 5-ого поколения не способны развивать скорость, с которой летают американские истребители моделей F-35 и F-22.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
«ОВД-инфо»: на акции протеста в Москве задержано более 800 человек
На несогласованной акции протеста в центре Москвы задержано 828 человек, сообщает проект «ОВД-инфо».
Обновлено вчера в 14:46
Авто
На тестах замечен прототип обновленного Hyundai Elantra GT PHEV
Обнаруженный зарубежными журналистами прототип новой Elantra GT, был значительно переработан – даже несмотря на достаточно тяжелый камуфляж это можно увидеть.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
Конвертоплан Osprey показали изнутри
Командование Сил специальных операций США опубликовало панорамное видео из кокпита конвертоплана Bell CV-22 Osprey.
Обновлено в 09:41
Общество
Сильный ливень в Ростове повалил деревья и подтопил дома
Сильный дождь в Ростове-на-Дону в воскресенье вечером повалил как минимум 27 деревьев и подтопил несколько домов, сообщает администрация города.
Обновлено в 15:43
Происшествия
«Сапсан» загорелся из-за забравшегося на крышу мужчины
«В поезде «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург–Москва произошло искрение в токоприемнике из-за забравшегося на крышу поезда зацепера», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 17:40
Шоу-бизнес
Кара Делевинь обвенчалась со своей подругой Эшли Бенсон
26-летняя британская модель Кара Делевинь в течение нескольких лет состояла в романтических отношениях с 29-летней американской актрисой Эшли Бенсон, получившей широкую популярность благодаря съемкам в сериале «Сверхъестественное».
Обновлено в 10:42
Происшествия
Прокуратура допускает вынесение смертного приговора стрелку в Техасе
Американская прокуратура рассматривает вариант применения смертной казни в отношении устроившего массовую стрельбу в техасском городе Эль-Пасо, в результате которой были убиты 20 человек.
Обновлено в 12:29
Экономика
Александр Габуев о том, почему дедолларизация не ведет к юанизации
Если в 2018-м на долю доллара США приходилось 75,8% товарооборота с КНР, то в первом квартале 2019 года — всего 55,6%. Данные по валютам, которые принимают в оплату российские экспортеры в Китай, говорят об успехах дедолларизации еще более красноречиво.
Обновлено 01 августа в 19:02
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара начнет операцию против боевиков на территории Сирии.
Обновлено в 13:35
Кино
Леонардо Ди Каприо дал совет начинающим актерам
Обновлено в 13:43
Футбол
«Сочи» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России
Футболисты "Сочи" и "Уфы" сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата России. Встреча в Сочи завершилась вничью – 0:0.
Обновлено в 16:27
Футбол
Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
Обновлено в 16:15
Политика
ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату президентских выборов
Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что наиболее приемлемой датой проведения президентских выборов является 30 августа 2020 года.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Ветеран «Альфы»: Призывы убивать детей сотрудников Росгвардии вызывают шок
Призывы к расправе над детьми правоохранителей, прозвучавшие в преддверии несанкционированной акции в центре Москвы, вызывают шок, заявил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Технологии
В США произвели первый разрешённый регулятором полёт дрона за пределами видимости оператора
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило в пятницу о выдаче первого разрешения на проведение полёта беспилотника за пределами прямой видимости оператора.
Обновлено в 09:58
Экономика
Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян
«Лишь 12% работников могли похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 75 тыс. руб. на руки в месяц, в большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения»,— говорится в исследовании.
Обновлено в 17:55
Футбол
Шюррле высоко оценил поддержку на матче «Спартака»
Немецкий вингер дебютировал за "Спартак" в матче четвёртого тура РПЛ с "Динамо" (0:0).
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР: пьяный вояка из медроты порезал другого бойца и скрылся
Об инциденте сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено в 09:30
Баскетбол
Джейсон Кларк сыграет Джерри Уэста в сериале о «Лейкерс»
Обновлено в 14:14