Футбол

«Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Жоана ГампераГазета.Ru 16:14

Испанская "Барселона" оказалась сильнее английского "Арсенала" в матче за Кубок Жоана Гампера со счетом 2:1. Открыл счет встречи нападающий канониров Пьер-Эмерик Обамеянг на 36 минуте.
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