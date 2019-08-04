Испанская "Барселона" оказалась сильнее английского "Арсенала" в матче за Кубок Жоана Гампера со счетом 2:1. Открыл счет встречи нападающий канониров Пьер-Эмерик Обамеянг на 36 минуте.

«Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Жоана Гампера

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