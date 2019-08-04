В матче за Кубок Гампера «Барселона» обыграла «Арсенал» со счётом 2:1 и стала обладателем трофея. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Счёт был открыт на 36-й минуте.

«Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Гампера

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