Футбол
«Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок ГампераЧемпионат вчера в 16:05
В матче за Кубок Гампера «Барселона» обыграла «Арсенал» со счётом 2:1 и стала обладателем трофея. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Счёт был открыт на 36-й минуте.
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Гол Суареса принес «Барселоне» победу над «Арсеналом» и 42-й Кубок Жоана Гампера
Матч ТВвчера в 16:06
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