«Барселона» обыграла «Алавес» в матче чемпионата Испании по футболуТАСС 17:27

"Барселона" одержала победу над "Алавесом" со счетом 2:0 в гостевом матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу. Забитыми мячами отметились Карлес Аленья (55-я минута) и Луис Суарес (60).

«Барселона» обыграла «Алавес» в матче чемпионата Испании по футболу

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