Футбол

«Барселона» обыграла «Алавес» в матче ПримерыVprognoze.ru 18:45

Алавес — Барселона
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мендисорроса»
Хони Родригес
33′
Диего Ролан
Дарко Брашанац
46′
54′
Карлес Аленья
Химо Наварро
56′
60′
Луис Суарес
61′
Усман Дембеле
Лионель Месси
70′
Нелсон Семеду
Жорди Альба
Родриго Эли
Патрик Твумаси
71′
76′
Филиппе Коутиньо
Хони Родригес
Йон Гвидетти
81′
87′
Карлес Аленья
Артур
Томас Пина
90′+4′
«Барселона» одержала уверенную победу над «Алавесом» в матче чемпионата Испании. Поединок 34-го тура состоялся в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершился победой гостей со счетом 2:0. Первая половина встречи прошла без забитых мячей. На 54-й минуте Карлос Аленья вывел «Барселону» вперед.
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