«Барселона» объявила заявку на ответный матч ЛЧ с «Манчестер Юнайтед»Чемпионат 15:53

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который состоится завтра, 16 апреля. Об этом сообщает официальный «твиттер» каталонского клуба.

«Барселона» объявила заявку на ответный матч ЛЧ с «Манчестер Юнайтед»

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