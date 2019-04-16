Футбол
«Барселона» объявила заявку на ответный матч ЛЧ с «Манчестер Юнайтед»Чемпионат 15:53
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Камп Ноу»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который состоится завтра, 16 апреля. Об этом сообщает официальный «твиттер» каталонского клуба.
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