Футбол
«Барселона» объявила заявку на ответный матч ЛЧ с «Манчестер Юнайтед»Чемпионат 15:53
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Камп Ноу»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который состоится завтра, 16 апреля. Об этом сообщает официальный «твиттер» каталонского клуба.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 16:44, Ашберн
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