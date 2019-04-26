«Барселона» объявила заявку на игру с «Леванте»Чемпионат 26 апреля в 15:43

«Барселона» в своём «твиттере» обнародовала заявку на матч 35-го тура испанской Примеры с «Леванте». В состав на игру главный тренер команды Эрнесто Вальверде включил 22 игрока.

«Барселона» объявила заявку на игру с «Леванте»

Все про Спорт ру

Происшествия Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.

Армия и оружие Опубликовано видео полета опытного МС-21-300 Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.

Политика В Германии предложили новую стратегию по Донбассу Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.

Политика Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.

Происшествия Катер затонул в Финском заливе в Петербурге Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.

Футбол Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.

Политика Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.

Футбол Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.

Общество Медведев поручил откорректировать график работы детсадов и школ Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение откорректировать графики работы школ и детских садов.

Футбол «Локомотив» — «Енисей». Объявлены стартовые составы Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Енисея» на матч 26-го тура российской Премьер-лиги.

Политика Песков рассказал о сроках проведения «прямой линии» Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда пройдет следующая «Прямая линия» с Владимиром Путиным, пишут Известия.

Наука Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.

Религия Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Певица МакSим потеряла память после ДТП Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.

Экономика Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.

Авто «Бешеная четверка» с мотором от Toyota Supra поразила блогеров Под капотом универсала ВАЗ-2104 установлен 2,0-литровый двигатель 1G-GTE от Toyota Supra, производительность которого составляет 210 лошадиных сил.

Армия и оружие Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С» «Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.

Футбол «Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛ "Уфа" с разгромным счетом обыграла "Урал" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие Десантный корабль «Петр Моргунов» выйдет в море в июне Большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов", который строится на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", впервые выйдет в море в июне нынешнего года.

Авто Nissan в марте увеличил продажи в России на 27% В результате Nissan занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,9% против 4,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.Бестселлером Nissan на российском рынке в марте стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи увеличились на 89% до 2988 штук.

Гаджеты На официальных изображениях показали складной смартфон Moto RAZR 2019 На просторах Сети оказались обнародованы официальные изображения складного смартфона Moto RAZR 2019 от компании Motorola.

Политика Западные эксперты оценили выступление Путина на китайском саммите Эксперты западного издания Globe and Mail оценили выступление президента России Владимира Путина на саммите «Один пояс – один путь», прошедшем в Китае.