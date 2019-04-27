Футбол

Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубокГазета.Ru вчера в 19:01

Барселона — Леванте
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Иван Ракитич
14′
Филиппе Коутиньо
Лионель Месси
46′
46′
Мозес Саймон
Хосе Луис Моралес
56′
Рубен Рочина
58′
Рубен Везу
Лионель Месси
62′
65′
Никола Вукчевич
Энис Барди
Жерар Пике
70′
Артур
Серджи Бускетс
73′
Нелсон Семеду
77′
83′
Коке Морено
84′
Рубен Рочина
Рохер Марти
Усман Дембеле
Серхи Роберто
84′
Серджи Бускетс
90′+1′
Сине-гранатовые выиграли со счетом 1:0. Единственный мяч в ворота соперника на 62-й минуте забил капитан каталонцев Лионель Месси. После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
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