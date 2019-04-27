Футбол

«Барселона» объявила заявку на игру с «Леванте»Чемпионат 26 апреля в 15:43

Барселона — Леванте
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Иван Ракитич
14′
Филиппе Коутиньо
Лионель Месси
46′
46′
Мозес Саймон
Хосе Луис Моралес
56′
Рубен Рочина
58′
Рубен Везу
Лионель Месси
62′
65′
Никола Вукчевич
Энис Барди
Жерар Пике
70′
Артур
Серджи Бускетс
73′
Нелсон Семеду
77′
83′
Коке Морено
84′
Рубен Рочина
Рохер Марти
Усман Дембеле
Серхи Роберто
84′
Серджи Бускетс
90′+1′
«Барселона» в своём «твиттере» обнародовала заявку на матч 35-го тура испанской Примеры с «Леванте». В состав на игру главный тренер команды Эрнесто Вальверде включил 22 игрока.
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