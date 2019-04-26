«Барселона» объявила заявку на игру с «Леванте»Чемпионат вчера в 15:43

«Барселона» в своём «твиттере» обнародовала заявку на матч 35-го тура испанской Примеры с «Леванте». В состав на игру главный тренер команды Эрнесто Вальверде включил 22 игрока.

«Барселона» объявила заявку на игру с «Леванте»

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