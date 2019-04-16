«Барселона» объявила состав на матч с «МЮ»Спорт-Экспресс 13:58

"Барселона" объявила состав на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". С первых минут встречу начнет форварды Лионель Месси и Луис Суарес.

«Барселона» объявила состав на матч с «МЮ»

Политика Россия выдворила польского дипломата из Иркутска Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара заявила, что российские власти признали персоной нон грата сотрудника консульства в Иркутске, сообщает РИА "Новости".

Общество Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.

Общество В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья по всей России Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда по всей России.

Политика «Ъ»: глава разведки сменит Матвиенко на посту спикера Совфеда Глава Служба внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин может стать новым спикером Совета Федерации, с 2011 года эту должность занимает Валентина Матвиенко.

Авто GM представила удешевлённый Chevrolet Trailblazer Ожидается, что старт продаж бюджетного Chevrolet Trailblazer в Китае состоится осенью 2019 года.

Политика На Украине назвали ошибку Порошенко на выборах Действующий президент Украины Петр Порошенко ошибся, когда хотел использовать религию в политических целях, об этом свидетельствуют результаты первого тура выборов, заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.

Происшествия В деле полковника Захарченко обнаружили преступное сообщество В деле бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, может появиться статья об организации преступного сообщества.

Здоровье Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.

Общество Ребенок уральского мэра заработал 400 тысяч рублей Согласно представленным в декларации сведениям, Сизиков в браке не состоит, при этом у него есть несовершеннолетний ребенок, его доход за 2018 год составил 409,3 тысячи рублей.

Авто Cadillac раскрыл характеристики нового седана Cadillac CT5 Компания Cadillac раскрыла основные технические характеристики нового бизнес-седана CT5.

Политика Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.

Происшествия В США мужчина открыл стрельбу в торговом центре В американском городе Севьервилл (штат Теннеси) мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра.

Политика Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).

Происшествия Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.

Технологии «Яндекс» рассказал о вреде оборудования для суверенного интернета Работа сервисов «Яндекса» в середине марта была нарушена из-за использования систем глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI), сообщил РБК со ссылкой на выступление директора по развитию сетевой инфраструктуры «Яндекса» Алексея Соколова на конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ».

Наука В туше жеребенка ледникового периода ученые СВФУ нашли жидкую кровь Исследователи из Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) впервые в истории палеонтологии обнаружили жидкую кровь в замороженной туше лошади, пролежавшей в вечной мерзлоте около 42 тыс. лет.

Происшествия В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.

Происшествия В США водитель преднамеренно въехал в толпу людей после конфликта По версии правоохранительных органов, 44-летний мужчина въехал в толпу людей после бытового конфликта.

Политика В ЛНР ответили на фантазии Порошенко о вводе миротворцев в Донбасс Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко 16 апреля заявил, что в июне планируется встреча «нормандской четверки», на которой, в частности, будет подписан документ о введении в ДНР и ЛНР миротворцев ООН.

Политика СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.

Происшествия СМИ показали фото горящего собора Нотр-Дам с высоты птичьего полета Издание La Croix опубликовало на своей странице в Twitter изображение, на котором горящий собор Парижской Богоматери запечатлен с высоты птичьего полета.