Футбол

«Барселона» объявила состав на матч с «МЮ»Спорт-Экспресс 13:58

Барселона — Манчестер Юнайтед
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
16′
Лионель Месси
20′
Филиппе Коутиньо
61′
65′
Антони Марсьяль
Диого Далот
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
71′
73′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
Артур
Артуро Видаль
75′
Луис Суарес
77′
80′
Джесси Лингард
Алексис Санчес
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
81′
"Барселона" объявила состав на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". С первых минут встречу начнет форварды Лионель Месси и Луис Суарес.
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