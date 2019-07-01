Футбол

«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»Чемпионат вчера в 17:17

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес продолжит карьеру в «Сельте», сообщает пресс-служба каталонского клуба. Сумма трансфера 25-летнего футболиста составила € 12,9 млн. При этом сделка предусматривает бонусы в размере € 3,1 млн.
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«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»

Чемпионатвчера в 17:17

«Сельта» объявила о переходе Дениса Суареса из «Барселоны»

Sport24.ruвчера в 17:15

«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»

Газета.Ruвчера в 18:56

«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»

Советский спортвчера в 17:44

Денис Суарес перешел в «Сельту»

Спорт-Экспрессвчера в 17:03

Денис Суарес перешел из «Барселоны» в «Сельту»

Матч ТВвчера в 17:38

«Сельта» объявила о переходе Дениса Суареса за 12,9 млн евро

Sports.ruвчера в 16:59
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Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
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«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

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Выросли тарифные ставки системы «Платон»

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Мусина: теперь у сборной России есть шанс продвинуться по сетке ЧЕ

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Новый рынок электроэнергии запущен в понедельник на Украине, несмотря на рекомендации международных партнеров об отсрочке его открытия.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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