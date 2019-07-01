«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»Чемпионат вчера в 17:17

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес продолжит карьеру в «Сельте», сообщает пресс-служба каталонского клуба. Сумма трансфера 25-летнего футболиста составила € 12,9 млн. При этом сделка предусматривает бонусы в размере € 3,1 млн.

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«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»

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