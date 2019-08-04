Футбол

«Барселона» объявила о трансфере Фирпо за 18+12 млн евроSports.ru 07:25

Соглашение с 22-летним футболистом подписано на пять лет. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро, еще 12 млн предусмотрены в качестве бонусов.
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«Барселона» объявила о переходе защитника «Бетиса» Фирпо

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Источник: «Барселона» достигла договорённости о переходе защитника «Бетиса»

Sport.ruвчера в 09:29
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