Соглашение с 22-летним футболистом подписано на пять лет. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро, еще 12 млн предусмотрены в качестве бонусов.

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