"Барселона" на своем официальном сайте объявила о трансфере футболиста Мунира Эль-Хаддади в "Севилью". За переход 23-летнего нападающего "Севилья" заплатит 1 миллион и 50 тысяч евро.

«Барселона» объявила о трансфере Эль-Хаддади в «Севилью»

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