Футбол
Кевин-Принс Боатенг переходит в «Барселону»Все про Спорт ру вчера в 19:33
Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг переходит в «Барселону». Каталонцы пришли к полной договоренности с итальянской командой по аренде 31-летнего полузащитника. «Сине-гранатовые» арендуют Боатенга за два миллиона с правом выкупа за восемь.
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Шоу-бизнес
Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак
Обновлено в 01:15
Происшествия
Растет число погибших при пожаре на судах в Керченском проливе
Количество погибших при пожаре на двух судах в Черном море выросло до десяти человек. Живыми из воды достали 14 человек.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
В здании Арбитражного суда Петербурга произошёл пожар
Возгорание произошло в здании Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области на Суворовском проспекте, сообщает пресс-служба городского главка МЧС.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Шансов найти выживших в ЧП в Черном море не осталось
Обновлено в 00:38
Транспорт
В Госдуме предложили продавать невозвратные билеты в плацкарт
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано во вторник у побережья Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 19:26
Экономика
«Красное&Белое», «Дикси» и «Бристоль» объединяют бизнес
В новой компании 51% будет принадлежать бенефициарам «Дикси» и «Бристоля» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, а 49% бизнеса отойдут основателю и владельцу «Красного&Белого» Сергею Студенникову.
Обновлено вчера в 10:41
Экономика
ЦБ начал санацию банка из топ-50
МИнБанк занимает 33-е место по размеру активов среди российских банков.
Обновлено в 01:48
Наука
Власти Китая подтвердили рождение генетически измененных детей
Обновлено вчера в 21:10
Общество
Образование уже не играет большой роли при поиске работы
Как пояснил "Российской газете" президент Superjob Алексей Захаров, работодатели сегодня обращают внимание на реальные достижения соискателей.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Москве из-за пожара в общежитии эвакуировали около тысячи человек
В Москве из-за пожара в здании на улице Плещеева, 15в были эвакуированы около тысячи человек.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Новосибирске прогремел взрыв в отделении банка
Инцидент произошел около пяти утра во вторник в помещении с круглосуточным доступом к банкоматам банка "Открытие".
Обновлено в 00:26
Общество
В Пензенской области завели дело из-за кроватей из досок в больнице
Против главного врача Кузнецкой межрайонной больницы Пензенской области возбудили административное дело, после того как пациентов разместили на кроватях из досок и стульев, передает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Светлану Артамонову.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Названы самые востребованные профессии 2018 года в России
По итогам 2018 года самыми востребованными в России стали профессии в сфере образования и бухгалтерского учета, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, ссылаясь на данные аналитической системы мониторинга профессионально-квалификационной сферы.
Обновлено в 02:11
Общество
Прокуратура отказалась блокировать Ozon.ru за торговлю лекарствами
Московская прокуратура и Роскомнадзор не нашли оснований для блокировки сайта онлайн-магазина Ozon.ru, который с октября прошлого года дистанционно торгует лекарствами, сообщает Коммерсантъ.
Обновлено в 02:13
Финансы
Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет
Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Суд в Токио отказался освободить Карлоса Гона под залог
Суд в Токио отклонил ходатайство защиты бывшего председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона об освобождении под залог, передает Reuters.
Обновлено вчера в 23:52
Экономика
Георгий Бовт о том, как россияне мечтают о списании долгов за газ
Общественность взбудоражена: как так, грозненский районный суд списал 9 млрд рублей долгов жителям республики по платежам за газ.
Обновлено вчера в 01:10
Общество
Мария Бутина вышла на связь с родными
Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной Валерий рассказал, что дочь связалась с родственниками после недельного перерыва.
Обновлено в 00:26
Интернет
Франция оштрафовала Google на 50 млн евро
Национальная комиссия по информатике и свободам (CNIL) Франции оштрафовала американскую корпорацию Google на 50 миллионов евро.
Обновлено вчера в 10:46
Общество
В Москве ночь на 22 января стала самой холодной с начала года
Ночь на 22 января в Москве стала самой холодной с начала 2019 года, температура воздуха в столице опустилась до минус 15,7 градуса, сообщили РБК в Московском метеобюро.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Иркутске самолет до Пхукета прекратил взлет из-за сбоя в двигателе
Обновлено в 01:42
Здоровье
Язык из тканей предплечья восстановили мужчине кубанские онкологи
Врач заподозрил рак и направил мужчину к онкологу. В Краснодарском краевом онкодиспансере поставили диагноз — рак языка третьей стадии.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Школу в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
В Москве учащихся школы эвакуировали из-за сообщения с угрозой взрыва, сообщил 22 января телеканал «РЕН ТВ».
Обновлено в 02:24
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать минтай
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору минтая — маложирной рыбы с белым мясом.
Обновлено в 01:02
Технологии
WhatsApp ввел ограничение количества пересылаемых сообщений
Как сообщает BBC, теперь в WhatsApp нельзя переслать одно сообщение более пяти раз.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
Полицейские спасли замерзающую пятилетнюю девочку в Красноярском крае
Обновлено в 01:19
Спорт
ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допинга
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия
Пропавшие на севере Свердловской области туристы вышли на связь
Обновлено вчера в 01:47
Политика
Сопредседателями МХГ стали Борщев, Бахмин и Макаров
Сопредседателями Московской Хельсинкской группы стали Валерий Борщев, Вячеслав Бахмин и Дмитрий Макаров, они были избраны на собрании в понедельник, сообщает сайт организации.
Обновлено в 01:42