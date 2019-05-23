Футбол

«Барселона» объявила о трансфере полузащитникаЕвро-футбол.ру 07:30

"Барселона" объявила о трансфере полузащитника Людовита Рейса из "Гронингена". Сумма сделки составила 3,25 миллиона евро.
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«Барселона» купила 18-летнего полузащитника «Гронингена», отступные — € 100 млн

Чемпионат07:27

СМИ: «Барселона» согласовала трансфер 18-летнего Рейса

Sportbox.RUвчера в 20:49

«Барселона» купила 18-летнего голландца и оценила его в 100 млн евро

Sport24.ru07:04

«Барселона» подписала 18-летнего футболиста «Гронингема»

Soccer.ru07:03

«Барселона» заплатила за хавбека «Гронингена» Рейса 3,25 млн евро

Sports.ru06:34

«Барселона» объявила о трансфере 18-летнего голландца Рейса

Советский спорт07:24

СМИ: «Барселона» согласовала трансфер 18-летнего Рейса

Матч ТВвчера в 20:49
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Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Общество

Москвичей предупредили о граде, грозе и сильном ветре до вечера

Обновлено в 06:42
Экономика

Forbes назвал самые дорогие бренды мира

Apple девятый год подряд возглавила топ-10 самых дорогих брендов по версии Forbes.
Обновлено в 04:10
Культура

Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Гаджеты

«Яндекс» показал медиаплеер «Яндекс.Модуль» с «Алисой» внутри

«Яндекс» в рамках Yet another Conference 2019 (YAC) представил новое устройство — медиаплеер «Яндекс.Модуль».
Обновлено в 06:47
Футбол

После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»

Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.
Обновлено в 06:30
Музыка

Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования

Обновлено вчера в 15:02
Гаджеты

Носимое устройство Amazon сможет распознавать человеческие эмоции

Amazon Echo Ресурс Bloomberg сообщил, что интернет-компания Amazon работает над созданием наручного, активируемого голосом устройства, которое способно распознавать человеческие эмоции.
Обновлено в 07:32
Политика

Доработанная газовая директива Евросоюза вступила в силу

Новая редакция газовой директивы Евросоюза вступила в силу. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Обновлено в 07:25
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Политика

В США выпустили «монету» с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Американская частная компания Bradford Exchange отчеканила жетон, посвященный 75-летней годовщине победы союзников во Второй мировой войне.
Обновлено вчера в 23:25
Спорт

Фигуристка Медведева захотела заниматься йогой

Двукратная чемпионка мира в одиночном фигурном катании Евгения Медведева решила начать заниматься йогой.
Обновлено в 03:01
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

Стало известно о звонках Скрипаля родным после отравления

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который в марте прошлого года вместе со своей дочерью Юлией был отравлен нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, после инцидента звонил родственникам в Россию.
Обновлено в 07:16
Политика

Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei

Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 00:40
Политика

Иван Цецерский сложил полномочия главы города Пскова

Депутаты Псковской городской Думы досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Вынесен приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани

Арендатор торгового комплекса «Адмирал» в Казани, где во время пожара погибли 19 человек, приговорен к 13 годам колонии.
Обновлено в 06:10
Политика

На Украине не успеют напечатать бюллетени для досрочных выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины не успевает провести тендерные процедуры до внеочередных выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 07:21
Политика

Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Общество

«Яндекс» запустит сервис «облачных ресторанов» в Москве и Петербурге

Компания «Яндекс» планирует запустить летом 2019 года новый сервис — сеть «облачных ресторанов» в Москве и Санкт-Петербурге, рассказал представитель компании на ежегодной конференции Yet another Conference (YAC), передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:01
Кино

В сети появился первый тизер фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение 2»

В интернете появился первый тизер сиквела фантастического боевика «Притяжение».
Обновлено в 04:31
Культура

Розенбаум предупредил об «угрозе национальной безопасности»

Заслуженный артист России Александр Розенбаум заявил, что все более частое использование иностранных слов в русской речи подрывает национальную безопасность.
Обновлено в 05:29
Гаджеты

Новый смартфон ZTE Blade A5 2019 вышел в России

Китайский бренд ZTE официально представил публике новую модель смартфона ZTE Blade A5 2019.
Обновлено в 03:26
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика

Захарова прокомментировала закупки США нефти из Венесуэлы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала закупку Соединенными Штатами Америки нефти из Венесуэлы.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео

В Сети опубликовали видео крушения истребителя F-16 ВВС США в Южной Калифорнии, на котором запечатлен момент катапультирования пилота.
Обновлено в 06:55
Общество

Красноярский депутат предложил запретить Minecraft

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Общество

Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храме

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что сквер возле Свердловского театра драмы не нужно исключать из перечня площадок в опросе о выборе места строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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