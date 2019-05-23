Футбол
«Барселона» объявила о трансфере полузащитникаЕвро-футбол.ру 07:30
"Барселона" объявила о трансфере полузащитника Людовита Рейса из "Гронингена". Сумма сделки составила 3,25 миллиона евро.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 07:45, Ашберн
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Экономика
Forbes назвал самые дорогие бренды мира
Apple девятый год подряд возглавила топ-10 самых дорогих брендов по версии Forbes.
Обновлено в 04:10
Культура
Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Гаджеты
«Яндекс» показал медиаплеер «Яндекс.Модуль» с «Алисой» внутри
«Яндекс» в рамках Yet another Conference 2019 (YAC) представил новое устройство — медиаплеер «Яндекс.Модуль».
Обновлено в 06:47
Футбол
После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»
Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.
Обновлено в 06:30
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
Обновлено вчера в 15:02
Гаджеты
Носимое устройство Amazon сможет распознавать человеческие эмоции
Amazon Echo Ресурс Bloomberg сообщил, что интернет-компания Amazon работает над созданием наручного, активируемого голосом устройства, которое способно распознавать человеческие эмоции.
Обновлено в 07:32
Политика
Доработанная газовая директива Евросоюза вступила в силу
Новая редакция газовой директивы Евросоюза вступила в силу. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Обновлено в 07:25
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Политика
В США выпустили «монету» с союзниками во Второй мировой войне без СССР
Американская частная компания Bradford Exchange отчеканила жетон, посвященный 75-летней годовщине победы союзников во Второй мировой войне.
Обновлено вчера в 23:25
Спорт
Фигуристка Медведева захотела заниматься йогой
Двукратная чемпионка мира в одиночном фигурном катании Евгения Медведева решила начать заниматься йогой.
Обновлено в 03:01
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Стало известно о звонках Скрипаля родным после отравления
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который в марте прошлого года вместе со своей дочерью Юлией был отравлен нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, после инцидента звонил родственникам в Россию.
Обновлено в 07:16
Политика
Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 00:40
Политика
Иван Цецерский сложил полномочия главы города Пскова
Депутаты Псковской городской Думы досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Вынесен приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани
Арендатор торгового комплекса «Адмирал» в Казани, где во время пожара погибли 19 человек, приговорен к 13 годам колонии.
Обновлено в 06:10
Политика
На Украине не успеют напечатать бюллетени для досрочных выборов в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины не успевает провести тендерные процедуры до внеочередных выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 07:21
Политика
Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Общество
«Яндекс» запустит сервис «облачных ресторанов» в Москве и Петербурге
Компания «Яндекс» планирует запустить летом 2019 года новый сервис — сеть «облачных ресторанов» в Москве и Санкт-Петербурге, рассказал представитель компании на ежегодной конференции Yet another Conference (YAC), передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:01
Кино
В сети появился первый тизер фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение 2»
В интернете появился первый тизер сиквела фантастического боевика «Притяжение».
Обновлено в 04:31
Культура
Розенбаум предупредил об «угрозе национальной безопасности»
Заслуженный артист России Александр Розенбаум заявил, что все более частое использование иностранных слов в русской речи подрывает национальную безопасность.
Обновлено в 05:29
Гаджеты
Новый смартфон ZTE Blade A5 2019 вышел в России
Китайский бренд ZTE официально представил публике новую модель смартфона ZTE Blade A5 2019.
Обновлено в 03:26
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика
Захарова прокомментировала закупки США нефти из Венесуэлы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала закупку Соединенными Штатами Америки нефти из Венесуэлы.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
В Сети опубликовали видео крушения истребителя F-16 ВВС США в Южной Калифорнии, на котором запечатлен момент катапультирования пилота.
Обновлено в 06:55
Общество
Красноярский депутат предложил запретить Minecraft
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Общество
Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храме
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что сквер возле Свердловского театра драмы не нужно исключать из перечня площадок в опросе о выборе места строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27