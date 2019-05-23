Футбол

«Барселона» объявила о трансфере 18-летнего голландца РейсаСоветский спорт 07:24

Полузащитник Гронингена Лудовит Рейс стал игроком Барселоны, сообщает официальный сайт каталонцев. 18-летний голландец подписал с клубом контракт на три года с возможностью продления еще на два. Сумма трансфера составила 3,25 миллиона евро.
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