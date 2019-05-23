Футбол
«Барселона» объявила о трансфере 18-летнего голландца РейсаСоветский спорт 07:24
Полузащитник Гронингена Лудовит Рейс стал игроком Барселоны, сообщает официальный сайт каталонцев. 18-летний голландец подписал с клубом контракт на три года с возможностью продления еще на два. Сумма трансфера составила 3,25 миллиона евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске лишился наследства из-за долгов
Обновлено в 08:24
Происшествия
Экс-мэра Тирасполя убили в Одесской области
Полиция Одессы сообщила об обнаружении тела мужчины со следами насильственной смерти в Лиманском районе Одесской области; по данным СМИ, убит экс-мэр Тирасполя Андрей Безбабченко.
Обновлено в 08:38
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей.
Обновлено в 07:55
Футбол
Тульский «Арсенал» прошел в «Лигу Европы»
Обновлено в 03:36
Экономика
Чистая прибыль «Мечела» по МСФО в I квартале выросла в 3,4 раза
Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом квартале 2019 года увеличилась в 3,44 раза по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года — до 11,336 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
В квартире экс-министра Михаила Абызова, который обвиняется в организации преступного сообщества и мошенничестве, найдены наркотики.
Обновлено в 06:34
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Финансы
Рыночная капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн рублей
Как указывает агентство, к 14:38 мск ценные бумаги компании подорожали на 1,7%, до 211,7 рубля, а потом и до 212,18 рубля — максимума с июня 2011 года.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
Орешкин раскритиковал Росстат за ошибку в данных по промпроизводству
"Понятно, что ошибки произрастают из той отчетности, которую сдают компании, но это не слагает обязанностей с Росстата внимательно проверять все данные", - объяснил свою позицию глава Минэкономразвития, отметив значимость независимой и объективной статистики, а также ее доступности для широкой аудитории.
Обновлено в 08:49
Музыка
Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»
Обновлено в 08:14
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Кино
В сети появился первый тизер фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение 2»
В интернете появился первый тизер сиквела фантастического боевика «Притяжение».
Обновлено в 04:31
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Зеленский заявил, что мечтает о «стране в смартфоне»
КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мечтает о программе "страна в смартфоне".
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Энистон вспомнила последний разговор с Джоли перед изменой Питта
Питт развелся с Джоли после двухлетнего раздела имущества, а отношения Энистон с Джастином Теру завершились в феврале прошлого года.
Обновлено вчера в 20:50
Шоу-бизнес
Мать Децла сменила замки в квартире покойного рэпера
Как отметила мать Децла, вдове исполнителя, скорее всего, «просто тяжело находиться в квартире покойного рэпера».
Обновлено в 03:24
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Политика
Против Порошенко будет подано заявление об отмывании $300 млн
Ранее Государственное бюро расследований начало следствие по заявлению Андрея Портнова, в котором Порошенко обвиняется в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 02:32
Политика
Зеленский распек украинских чиновников за «факапы»
Президент Украины Владимир Зеленский высмеял украинских чиновников и политиков, передает УНИАН.
Обновлено в 08:50
Технологии
МТС тестирует оборудование для закона о «суверенном интернете»
Роскомнадзор организовал тестирование оборудования для закона о «суверенном интернете» в нескольких регионах, МТС в нем участвует, заявил в четверг вице-президент МТС по технике и информационным технологиям Андрей Ушацкий.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Культура
В Петербурге стартовал XIV международный книжный салон
Обновлено в 08:32
Общество
Власти Екатеринбурга отказались от строительства храма в сквере
После проведенного ВЦИОМ опроса, в ходе которого жители Екатеринбурга высказались против строительства храма в сквере, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что конфликт исчерпан и попросил городские власти не рассматривать вариант возведения храма там.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
Неизвестные разбили памятную табличку Немцову в Ярославле
В Ярославле злоумышленники разбили памятную табличку на доме, где жил Борис Немцов, когда он был депутатом местной областной думы.
Обновлено в 07:13
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Технологии
«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов
«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов ― совместный проект компании и ресторанов-партнеров.
Обновлено в 06:38
Здоровье
В Башкирии за раннее выявление рака врачам выплатят премию
Специалисты, которые обнаружили предраковое состояние пациента или онкологическое заболевание на ранней стадии, получат премию в размере не менее пяти тысяч рублей.
Обновлено в 02:26
Происшествия
МЧС опровергло пожар на заводе «Рубин» в Балашихе
Обновлено в 05:22