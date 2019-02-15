Футбол
«Барселона» объявила о продлении контракта с ВальвердеЕвро-футбол.ру 03:10
Каталонская "Барселона" отрапортовала о подписании нового соглашения с главным тренером команды Эрнесто Вальверде.
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 16:31, Ашберн
Спорт
Норвежец Кристиансен победил в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
В американском Солт-Лейк-Сити продолжается этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 14:53
Политика
Трамп ввел режим чрезвычайного положения в США
"Президент подписывает декларацию о национальном режиме ЧП в связи с угрозой безопасности государства и гуманитарным кризисом на южной границе", — написала Сандерс.
Обновлено в 11:51
Политика
Таможня предложила расширить продуктовое эмбарго
Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенных к ввозу из США, Евросоюза и ряда других стран.
Обновлено в 11:17
Политика
Скончался бывший вице-спикер Госдумы Михаил Юрьев
В возрасте 59 лет сегодня, 15 февраля, скончался Михаил Юрьев — депутат Государственной думы от партии «Яблоко» в период с 1995 по 1999 год.
Обновлено в 15:28
Экономика
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-", прогноз позитивный
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-", прогноз позитивный, сообщается в пятницу в пресс-релизе агентства.
Обновлено в 16:06
Политика
Народная артистка СССР призвала украинцев «изолироваться» от россиян
Украинская актриса, народная артистка СССР Ада Роговцева в интервью изданию ZIK раскритиковала менталитет россиян и призвала украинцев изолироваться от них.
Обновлено в 11:19
Происшествия
На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника
Обновлено в 03:35
Экономика
Медведев предложил изменить метод оценки уровня бедности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности и, в соответствии с мировой практикой, учитывать при оценке этого показателя расходы семей.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Четверо полицейских пострадали при стрельбе в США
Четыре полицейских пострадали при стрельбе в офисе в американском городе Орора в штате Иллинойс. Правоохранители задержали злоумышленника.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Основатель Baring Vostok отрицает причастность к хищению
Основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви, который ранее был задержан в Москве, отрицает свою причастность к мошенничеству на 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Трехлетняя русская девочка погибла на Тенерифе
Трагедия произошла в районе проспекта Jose Gonzalez Forte, где туристы часто снимают апартаменты.
Обновлено в 15:52
Общество
Водителей-рифмоплётов лишают автономеров в США
У русскоязычных автовладельцев в США начали изымать автономера.
Обновлено в 05:00
Общество
Минтруд предложил увеличить размер выплат при ликвидации предприятия
Минтруд России предлагает выплачивать работникам выходное пособие в размере двукратного среднего заработка в случае ликвидации организации.
Обновлено в 15:48
Хоккей
Рижское «Динамо» в домашнем матче обыграло минское «Динамо»
Обновлено в 15:18
Происшествия
Появилось видео начала массовой драки со стрельбой в Москве
Очевидцы массовой драки со стрельбой у кафе, которая произошла у кафе "Неолит" на юго-востоке Москвы, сняли начало конфликта на видео.
Обновлено в 06:28
Общество
Оскандалившаяся экс-чиновница Глацких с шиком отпраздновала 30-летие
Экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что «государство не просило» рожать детей, с шиком отпраздновала 30-летие.
Обновлено в 15:46
Экономика
СМИ узнали о предложении России для Barclays на $641 млн в разгар кризиса
Во время судебного процесса по делу о мошенничестве высокопоставленных чиновников Barclays стало известно, что в разгар мирового финансового кризиса 2008 года банк получил необычное предложение от российского правительства.
Обновлено в 16:16
Футбол
РФС подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов в Петербурге
В декабре минувшего года член исполкома РФС Игорь Лебедев объявил о планах организации выдвинуть стадион в Петербурге в качестве претендента на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Обновлено в 14:16
Политика
Сурков и Бородай созвали совет донбасских добровольцев
В московском «Президент-Отеле» состоялось заседание совета донбасских командиров-добровольцев с участием помощника президента России Владислава Суркова и экс-премьера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Бородая.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Столтенберг: Россия и США не смогли договориться по ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что встреча с российским главой МИД Сергеем Лавровым не помогла сблизить позиции стран по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС.
Обновлено в 11:27
Политика
Лукашенко объяснил, могут ли Россия и Белоруссия объединиться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет Белоруссии и России - "это святое, это икона".
Обновлено в 12:56
Политика
В конгресс США внесли законопроект, запрещающий выход из ДРСМД
Конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард, претендующая на выдвижение в президенты США от Демократической партии, внесла в палату представителей законопроект, запрещающий Вашингтону выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:09
Политика
Порошенко просит ЕС ввести против России «азовский пакет» санкций
Президент Украины Петр Порошенко попросил представителя Европейского союза по проблеме Brexit Мишеля Барнье поддержать введение в ЕС нового пакета «азовских санкций» против Российской Федерации.
Обновлено в 15:59
Экономика
Сбербанк предупредил о новых технологиях мошенников
В январе Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом его сотрудников, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации.
Обновлено в 14:22
Культура
Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах
«Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:00
Путешествия
Эверест закрыли для туристов из-за мусора
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Пермском крае произошло задымление в шахте «Уралкалия»
Обновлено в 12:02
Общество
Смольный запретил проводить марш памяти Немцова
Обновлено в 13:59
Политика
В США не исключили введения санкций из-за «Северного потока — 2»
Как отмечал министр иностранных дел Германии Хайко Маас, реализацию проекта газопровода не удастся остановить санкциями США.
Обновлено в 10:45