«Барселона» объявила о продаже Гомеша «Эвертону» за 25 млн евроSport24.ru вчера в 15:53

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш стал полноценным игроком «Эвертона». Трансфер 25-летнего португальца обошелся британцам в 25 млн евро плюс бонусы в зависимости от выполнения условий в контракте, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

«Барселона» объявила о продаже Гомеша «Эвертону» за 25 млн евро

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