Футбол

«Барселона» объявила о приобретении вратаря «Валенсии» НетоSport24.ru 04:46

Бразильский вратарь «Валенсии» Норберто Мурара перешел в «Барселону». С 29-летним футболистом заключено соглашение до конца сезона-2022/23. За его трансфер каталонцы заплатят 26 млн евро и еще 9 млн в зависимости от выполнения условий в контракте.
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