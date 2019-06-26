«Барселона» приобрела голкипера «Валенсии» НетоRT на русском 05:35

Каталонский футбольный клуб «Барселона» объявила о трансфере бразильского вратаря «Валенсии» Норберто Мурары Нето. Как сообщает официальный сайт сине-гранатовых, соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2022/23, а трансферная стоимость игрока составит €26 млн.

Политика Пранкер Вован выдвинулся в депутаты Мосгордумы Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) намерен участвовать в выборах в Московскую городскую думу.

Общество Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.

Происшествия В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

Общество Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов Туристов с Украины попросили покинуть греческий отель после вывешивания национальных флагов.

Транспорт Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.

Общество Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Политика Евкуров станет заместителем Шойгу Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.

Происшествия В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Шоу-бизнес В Сети обсуждают вторую беременность Анастасии Костенко Поклонники пары тут же стали поговаривать о возможной беременности Насти, а накануне в Сети появилась инсайдерская информация — Костенко действительно снова беременна.

Политика Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

Политика Трамп прибыл в Осаку на саммит G20 Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл в Осаку, где 28-29 июня пройдет саммит Группы двадцати.

Политика Назван главный источник кибератак на объекты инфраструктуры в России Основным источником кибератак на российские объекты являются информационные ресурсы в США.

Происшествия Житель Сахалина устроил стрельбу в храме Неоднократно судимый житель Сахалина устроил стрельбу в храме портового города Невельска, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

Здоровье 27 амурских детей с гепатитом С пролечат противовирусным препаратом Всего же препарат назначат 27 амурским детям, у которых диагностировали гепатит С. 16 из них в возрасте от 12 до 18 лет пройдут лечение в этом году.

Политика В туалетах британского парламента обнаружили следы кокаина Больше всего следов наркотика нашли в туалете, расположенном напротив бара, доступ в который есть только у высокопоставленных чиновников, журналистов парламентского пула, самих законодателей и гостей парламентских мероприятий.

Политика У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.

Шоу-бизнес Как принц Уильям отреагирует на нетрадиционную ориентацию своих детей Накануне принц Уильям посетил лондонскую добровольную благотворительную организацию Albert Kennedy Trus, где ему задали вопрос о том, как он отреагирует, если кто-то из его детей будет нетрадиционной ориентации.

Политика ДНР и ЛНР согласились передать Киеву пленных По словам Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский ничего не знал про переговоры о передаче пленных граждан, удерживаемых ДНР и ЛНР.

Происшествия Худрук саратовского ТЮЗа скончался после падения в оркестровую яму Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров скончался 27 июня в возрасте 76 лет.

Армия и оружие Одновременный пуск двух «Искандеров» попал на видео Речь идет об одновременном учебном пуске квазибаллистической ракеты ОТРК "Искандер-М" и крылатой ракеты ОТРК "Искандер-К", передает ТВЦ.RU.

Общество Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".

Экономика Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Финансы Рубль снижается в начале торгов к доллару и евро На открытии торгов в четверг, 27 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Forbes составил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.