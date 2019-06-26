Футбол

«Барселона» приобрела голкипера «Валенсии» НетоRT на русском 05:35

Каталонский футбольный клуб «Барселона» объявила о трансфере бразильского вратаря «Валенсии» Норберто Мурары Нето. Как сообщает официальный сайт сине-гранатовых, соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2022/23, а трансферная стоимость игрока составит €26 млн.
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