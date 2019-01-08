Футбол

«Барселона» объявила о подписании контракта с игроком «Тулузы» Тодибо
Спорт-Экспресс
08:51

В текущем сезоне Тодибо провел 10 матчей за "Тулузу" и забил 1 гол.
Спорт-Экспресс08:51

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«Барселона» объявила о переходе защитника «Тулузы»

Eurosport.ru11:13

«Барселона» объявила о подписании контракта с защитником «Тулузы»

Матч ТВ09:11

Тодибо станет игроком «Барселоны»

Советский спорт09:01

Тодибо: «Счастлив, что перешел в „Барселону“. Это больше, чем просто клуб»

Sport24.ru09:34

Тодибо: рад, что стану игроком «Барселоны» летом, это больше чем клуб

Чемпионат09:25

«Барселона» объявила о подписании контракта с игроком «Тулузы» Тодибо

Спорт-Экспресс08:51

«Барселона» объявила о трансфере защитника «Тулузы» Тодибо. Он присоединится к клубу летом

Sports.ru08:57
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«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко

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Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе в скором времени будет арендован самарскими «Крыльями Советов».
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Бывший защитник "Реала" и "Бешикташа" Пепе подписал контракт с "Порту" до 30 июня 2021 года, сообщает официальный сайт португальской команды.
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Аллегри может продлить контракт с «Ювентусом» вместо ухода в «Реал»

Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2014 года, и его контракт рассчитан до конца сезона-2019/20.
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Руководство английского «Челси» не спешит расставаться с полузащитником Сеском Фабрегасом, которым активно интересуется «Монако».
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Как стало известно "СЭ", клуб из Екатеринбурга ведет переговоры с "Краснодаром" об аренде до конца чемпионата -2018/19 28-летнего защитника Стефана Страндберга (189 см, 80 кг).
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Бекхэм появился на обложке глянцевого журнала с ярким макияжем

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Сборная Ирака с победы стартовала на Кубке Азии

Сборная Ирака переиграла команду Вьетнама в матче первого тура группового турнира Кубка Азии.
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«Бавария» сделала «Челси» четвертое предложение по Хадсону-Одои

«Бавария» в четвертый раз обратилась в «Челси» с предложением о переходе нападающего Каллуму Хадсона-Одои и удовлетворила финансовые запросы лондонского клуба.
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«Реал» хочет купить у «Тоттенхэма» Эриксена уже зимой

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Второй сбор пройдет в Марбелье с 26 января по 6 февраля.
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Брат Погба: проблема заключалась в Моуринью

Нападающий «Тура» Матиас Погба поделился мнением о конфликте своего брата Поля с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
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«Сток Сити» расторг контракт с 44-летним главным тренером Гари Роуэттом.
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Агент полузащитника московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза заявил, что руководство клуба до сих пор не начало переговоры о продлении контракта с его подопечным.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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