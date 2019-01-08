Футбол
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов сообщил о расторжении контракта с полузащитником Романом Ерёменко.
Обновлено в 10:03
Футбол
«Крылья Советов» арендуют Ананидзе
Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе в скором времени будет арендован самарскими «Крыльями Советов».
Обновлено в 09:19
Футбол
Пепе официально стал игроком «Порту»
Бывший защитник "Реала" и "Бешикташа" Пепе подписал контракт с "Порту" до 30 июня 2021 года, сообщает официальный сайт португальской команды.
Обновлено в 07:50
Футбол
Кубок африканских наций — 2019 пройдет в Египте
Египет станет страной-хозяйкой Кубка африканских наций по футболу 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола.
Обновлено в 06:35
Футбол
Аллегри может продлить контракт с «Ювентусом» вместо ухода в «Реал»
Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2014 года, и его контракт рассчитан до конца сезона-2019/20.
Обновлено в 08:39
Футбол
«Челси» временно заблокировал переход Фабрегаса в «Монако»
Руководство английского «Челси» не спешит расставаться с полузащитником Сеском Фабрегасом, которым активно интересуется «Монако».
Обновлено в 05:46
Футбол
«Урал» намерен арендовать защитника «Краснодара»
Как стало известно "СЭ", клуб из Екатеринбурга ведет переговоры с "Краснодаром" об аренде до конца чемпионата -2018/19 28-летнего защитника Стефана Страндберга (189 см, 80 кг).
Обновлено в 09:15
Футбол
Бекхэм появился на обложке глянцевого журнала с ярким макияжем
43-летний Бекхэм, завершивший карьеру в 2013 году, предстал в глянцевом издании в неожиданном образе — с ярким макияжем.
Обновлено в 10:39
Футбол
Сборная Ирака с победы стартовала на Кубке Азии
Сборная Ирака переиграла команду Вьетнама в матче первого тура группового турнира Кубка Азии.
Обновлено в 10:33
Футбол
«Бавария» сделала «Челси» четвертое предложение по Хадсону-Одои
«Бавария» в четвертый раз обратилась в «Челси» с предложением о переходе нападающего Каллуму Хадсона-Одои и удовлетворила финансовые запросы лондонского клуба.
Обновлено в 07:33
Футбол
«Реал» хочет купить у «Тоттенхэма» Эриксена уже зимой
Обновлено в 03:20
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Локомотивом» на сборе в Испании
Второй сбор пройдет в Марбелье с 26 января по 6 февраля.
Обновлено в 07:20
Футбол
Брат Погба: проблема заключалась в Моуринью
Нападающий «Тура» Матиас Погба поделился мнением о конфликте своего брата Поля с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
Обновлено в 00:52
Футбол
«Сток Сити» отправил в отставку главного тренера
«Сток Сити» расторг контракт с 44-летним главным тренером Гари Роуэттом.
Обновлено в 06:18
Футбол
Агент Фернандеша: «Ничего нового, но Мануэл будет отрабатывать контракт с „Локомотивом“»
Агент полузащитника московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза заявил, что руководство клуба до сих пор не начало переговоры о продлении контракта с его подопечным.
Обновлено в 06:01