Футбол
«Барселона» объявила о трансфере защитника «Бетиса» ФирпоSport24.ru 07:11
«Барселона» на официальном сайте объявила о переходе в команду защитника «Бетиса» Джуниора Фирпо. Сумма трансфера составила 18 млн евро, еще 12 млн евро «Бетис» сможет получить в будущем в качестве бонусов. 22-летний Фирпо уже прошел медосмотр в «Барсе» и заключит с каталонцами пятилетний контракт.
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