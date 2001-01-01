«Барселона» объявила о переходе голкипера из «Валенсии»Свободная Пресса 10:02

Трансфер игрока обошелся «Барселоне» в 26 миллионов евро, и ещё 9 миллионов «летучие мыши» смогут получить в виде бонусов за успешное выступление своего бывшего голкипера. В обратном направлении — из «Барселоны» в «Валенсию» перебрался вратарь Яспер Силлессен.

«Барселона» объявила о переходе голкипера из «Валенсии»

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