Футбол

«Барселона» объявила о переходе голкипера из «Валенсии»Свободная Пресса 10:02

Трансфер игрока обошелся «Барселоне» в 26 миллионов евро, и ещё 9 миллионов «летучие мыши» смогут получить в виде бонусов за успешное выступление своего бывшего голкипера. В обратном направлении — из «Барселоны» в «Валенсию» перебрался вратарь Яспер Силлессен.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вратарь Нету перешел из «Валенсии» в «Барселону»

Матч ТВ05:09

Голкипер «Валенсии» Нето подписал контракт с «Барселоной»

Советский спорт05:06

Вратарь Нету перешёл из «Валенсии» в «Барселону»

REGNUM06:39

Главные новости дня. 9 игроков «Зенита» могут перейти в «Сочи», «Барселона» купила вратаря «Валенсии»

Бомбардир.ру14:23

«Барселона» купила Нету у «Валенсии» за 26 миллионов евро

Спорт-Экспресс04:55

«Барселона» объявила о переходе Нето

Чемпионат04:51

«Барселона» приобрела вратаря «Валенсии» Нето за 26+9 млн евро

Sports.ru04:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Политика

Путин ответил на вопрос о преемнике

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике в интервью британской газете Financial Times.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие

В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS

Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен

Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Российских школьниц заставили работать официантками в Китае

Обновлено в 07:13
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено в 14:20
Экономика

Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ

Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 11:01
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Происшествия

Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом

Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе

Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Политика

Белый дом отвел на встречу Путина и Трампа в Осаке полтора часа

Администрация президента США отвела полтора часа на встречу Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в Осаке, где завтра, 28 июня, стартует саммит лидеров стран «большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 11:54
Футбол

«Зенит» получил wild card и впервые сыграет в Евролиге

Очень рассчитываем на переполненные трибуны на каждом матче и фирменную поддержку наших болельщиков, - прокомментировал получение wild card генеральный директор Зенита Александр Церковный.
Обновлено в 14:49
Футбол

«Валенсия» договорилась о покупке Дениса Черышева

Обновлено в 16:00
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Политика

«Злостные нарушители». Климкин бессильно взбесился в ответ на дипломатическую ноту России

Недавний двухдневный ультиматум главы МИД Украины по украинским морякам, арестованным после провокации в Керченском проливе, Павла Климкина в адрес Москвы продолжился дипломатическим ответом с нашей стороны.
Обновлено в 01:47
Экономика

ПФР пересчитал доплаты к пенсиям

Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено в 12:40
Экономика

Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млн

Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.
Обновлено в 10:22
Культура

Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией

Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие

Российских журналистов обстреляли в Донецке

Обновлено в 15:48
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Сергей Петров, являющийся основателем и совладельцем компании «Рольф», которая специализируется на продаже автомобилей, дал комментарии касательно обысков, проходящих в организации, сообщает «РБК».
Обновлено в 14:29
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Немцова

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую Россию возобновить следствие по убийству оппозиционера Бориса Немцова, передает Интерфакс в четверг.
Обновлено в 12:42
Музыка

Умер основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников

Основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в возрасте 47 лет.
Обновлено вчера в 19:30
Спорт

Россияне завоевали девять медалей в шестой день Европейских игр

Российские спортсмены продолжают удерживать лидерство в общекомандном зачете Европейских игр после шестого соревновательного дня.
Обновлено в 15:21
Общество

Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением

Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Футбол

Мадагаскар с минимальным счетом обыграл Бурунди

Сборная Мадагаскара с минимальным счетом обыграла команду Бурунди в матче группового этапа Кубка Африки 2019 года.
Обновлено в 12:23
Общество

В Брянске девушку оштрафовали за танцы на «Кургане Бессмертия»

Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за танец у «Кургана Бессмертия».
Обновлено в 03:39
Технологии

«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Космос

NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид

Обновлено в 15:44
Технологии

Сервис оценки качества вождения появится в России

В России разрабатывается электронная система оценки качества и стиля вождения автолюбителей, которую планируют ввести в действие через два года.
Обновлено в 02:49
Кино

Умер известный американский актер Билли Драго

Причина смерти Билли Драго не сообщается.
Обновлено в 00:38
Игры

Юсеф Фарес обещает, что его новая игра будет безумной и не будет A Way Out 2

Глава студии Hazelight сообщил, что работает над новым проектом, но тот не имеет никакого отношения к успешному кооперативному боевику A Way Out, хотя в некоторых аспектах и напомнит Brothers: A Tale of Two Sons и A Way Out.
Обновлено в 12:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Яспер Силлессен
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, вратарь клуба «Барселона» и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное