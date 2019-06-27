Футбол

«Барселона» объявила о переходе вратаря «Валенсии» НетоBookmaker-ratings.ru 05:22

Накануне «Барселона» продала запасного вратаря Яспера Силлессена в «Валенсию». «Барселона» объявила о покупке 29-летнего бразильского вратаря «Валенсии» Нето. Нето обошелся каталонцам в 35 миллионов евро.
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Голкипер «Валенсии» Нето подписал контракт с «Барселоной»

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«Барселона» заработала на трансфере Силлессена 35 млн евро

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«Барселона» подписала голкипера «Валенсии»

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Вратарь Нету перешел из «Валенсии» в «Барселону»

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«Барселона» купила Нету у «Валенсии» за 26 миллионов евро

Спорт-Экспресс04:55

«Барселона» приобрела вратаря «Валенсии» Нето за 26+9 млн евро

Sports.ru04:35

«Барселона» объявила о приобретении вратаря «Валенсии» Нето

Sport24.ru04:46
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:29, Вашингтон
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Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»

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Для детей на Ural Music Night приедут иллюзионисты

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Названы сроки передачи атомной подлодки «Князь Владимир» ВМФ России

Как сообщало ИА REGNUM, атомная субмарина «Князь Владимир» стала четвертой подлодкой в проекте 955 «Борей» и первым модернизированным крейсером серии «Борей-А».
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Рост автопарка россиян увеличил спрос на аренду гаражей

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Происшествия

Пассажир снял на видео момент крушения Ан-24 в Бурятии

Один из пассажиров авиарейса Ан-24, совершившего аварийную посадку в Бурятии, снял видео момента приземления и последующего столкновения борта с очистными сооружениями в аэропорту.
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Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS

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Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Транспорт

Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто

Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
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Политика

Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти

В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 05:22
Авто

Эксперты оценили стоимость автокредитов после снижения ключевой ставки ЦБ

В среднем ставки по кредитам на автомобиль находились на уровне 9,5 – 11%, а после решения Центрального Банка их диапазон снизился ровно на те же 0,5%. Как считает управляющий Нижегородским филиалом Росгосстрах Банка Алексей Симкин, снижение ключевой ставки, очевидно, повлечет за собой снижение ставок по всем видам кредитов, включая автокредиты.
Обновлено в 04:36
Общество

Особняк зверски убитого в Челябинске депутата продают за 80 миллионов

Обновлено в 04:21
Общество

Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов

В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.
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Общество

Министр Мантуров объяснил выбор люксов в командировках их доступностью

В следующем году Мантуров переночевал в президентском номере отеля Four Season Hotel Mexico City в Мехико почти за 479 000 руб.
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес

В Москве началось прощание с Аллой Покровской

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Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
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Авто

Mitsubishi Lancer Evolution возродится с двигателем Renault

Mitsubishi Lancer Evolution X Полноприводный Mitsubishi Lancer Evolution дебютировал в 1992 году, а седан десятого поколения выпускался с 2007 по 2016 год.
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Культура

Курентзис обвинил власти Пермского края в своем уходе

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис оставил прощальное письмо, в котором обвинил краевые власти в непонимании.
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Представлен стандарт DisplayPort 2.0: разрешение до 16K

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Кино

Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс сыграет в комедийном сериале

Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в "Игре престолов", сыграет в комедийном сериале от студии Sky с рабочим названием "Две недели жизни", сообщает THR.
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Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала

Велта Задорнова, первая жена скончавшегося в 2017 году сатирика Михаила Задорнова, выиграла суд с Первым каналом, по итогам которого ей присудили 3,75 миллиона рублей.
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Экономика

В IDC расходы на «умные города» оценивают в $189,5 млрд к 2023 году

Ожидается, что в этих городах затраты будут превышать $1 млрд в год к 2020 году.
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Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
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Президент Бразилии чуть не привез 40 кг кокаина на G20

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Путешествия

Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля

Эксперты проанализировали минимальные цены на десятидневные туры с вылетом в период с 13 по 15 июля по двенадцати наиболее востребованным летним пляжным направлениям: Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия, Тунис и российские Анапа, Сочи и Крым.
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Политика

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

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Экс-президента Киргизии лишили неприкосновенности

Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева, сообщает ТАСС.
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Два человека получили ранения в массовой драке в Петербурге

В Петербурге на Свердловской набережной во время массовой драки пострадали два человека, сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.
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РФС утвердил новый лимит на легионеров

В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
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Крупнейший в России авиаперевозчик «ПАО "Аэрофлот"» второй раз за 2019 год поднял размер топливного сбора, следует из информации о дополнительных сборах на официальном сайте авиакомпании.
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Нидерландский футболист, вратарь клуба «Барселона» и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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