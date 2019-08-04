Футбол
«Барселона» объявила о переходе из «Бетиса» футболиста ФирпоРИА Новости 07:32
Сумма отступных за 22-летнего защитника в случае досрочного расторжения контракта составляют 200 миллионов евро. Фирпо в сезоне-2018/19 сыграл 29 матчей и забил три мяча.
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Футбол
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Обновлено в 13:10
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Обновлено в 13:12
Армия и оружие
Конвертоплан Osprey показали изнутри
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Обновлено в 11:05
Политика
В Боснии напомнили о роли Запада в изгнании сербов из Хорватии
Хорватская военная операции "Буря" 1995 года по насильственному изгнанию сотен тысяч сербов и уничтожению Республики Сербская Краина была активно поддержана странами Запада, заявил член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
Обновлено в 16:32
Армия и оружие
В результате обстрела боевиков пострадали четверо сирийских военных
Боевики в Сирии за сутки обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Хама, ранены четверо сирийских военных, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Обновлено в 15:09
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Футбол
Вице-президент «Барселоны»: «Пока переход Неймара исключён»
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Обновлено в 16:09
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
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Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Кино
Принц Чарльз может сыграть в фильме о Джеймсе Бонде
Принца Чарльза пригласили на небольшую роль в предстоящем боевике "Джеймс Бонд 25".
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей
В Брянске задержана заместитель директора местного банка.
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Авто
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Обновлено в 12:07
Армия и оружие
Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию в Сирии
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Обновлено в 13:35
Гаджеты
Xiaomi патентует смартфон с солнечной батареей
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Обновлено в 16:33
Экономика
ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона
В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 14:36
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Кино
Минкультуры планирует провести очную защиту проектов сериалов осенью
Очная защита проектов телесериалов в Минкультуры РФ пройдет осенью 2019 года, сообщила ТАСС в воскресенье глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 13:44
Единоборства
Российского боксера Дадашева похоронили в Петергофе
Российского боксера Максима Дадашева, скончавшегося в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, похоронили на кладбище в Петергофе, пишет в воскресенье, 4 августа, ТАСС.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено в 13:46