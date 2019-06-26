Футбол
«Барселона» объявила о переходе Силлессена в «Валенсию» за 35 млн евроSport24.ru 15:36
«Барселона» объявила о договоренности с «Валенсией» по трансферу голкипера сине-гранатовых Яспера Силлессена. Как сообщается на официальном сайте каталонского клуба, «летучие мыши» заплатят за голландского вратаря 35 миллионов евро.
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