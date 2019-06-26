Футбол
Силлессен перешел из «Барселоны» в «Валенсию» за 35 млн евроSports.ru 15:43
«Валенсия» купила вратаря «Барселоны» Яспера Силлессена. Сумма сделки составила 35 миллионов евро.
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Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Общество
Выпускникам в Красноярске подарили торт с «надгробиями»
В среду, 26 июня, стало известно, что выпускникам одной из школ Красноярска подарили торт, который пытались украсить съедобными пластинками с фотографиями школьников.
Обновлено в 08:24
Здоровье
Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников
Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
Обновлено в 04:42
Общество
В Иркутской области подтоплены шесть населенных пунктов
В результате паводка, вызванного обильными осадками, в двух районах Иркутской области в зоне подтопления оказалось шесть населенных пунктов — город Нижнеудинск, поселок Шумский и село Алыгджер Нижнеудинского района, поселки Сереброво, Соляная, село Талая Тайшетского района.
Обновлено в 22:44
Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Общество
В Приморье целая отрасль может рухнуть на дно
Отрасль, на которую возлагают большие надежды, вдруг оказалась в заблокированном состоянии.
Обновлено в 18:49
Музыка
Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:46
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Технологии
В работе «Википедии» произошел сбой
Стало известно о сбое в работе «Википедии». Об этом сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 21:53
Общество
Такими вы нас еще не видели: как редакция E1.RU два дня сплавлялась по реке и выжила
О доставке катамаранов, еде и удобствах должны были позаботиться инструкторы. В день икс от редакции нас забирал автобус.
Обновлено в 23:05
Политика
Зеленский назначил своего «постпреда в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим так называемым "постоянным представителем в Автономной Республике Крым" Антона Кориневича.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Армия Хафтара передала США схваченного американского пилота
Ливийская национальная армия передала США американского пилота, который воевал на стороне сил правительства национального согласия и был сбит во время боевых действий в Триполи.
Обновлено в 22:11
Политика
СКР проверит грузинского депутата, «убивавшего русских»
На депутата парламента Грузии Акакия Бобохидзе могут завести уголовное дело в России - депутат Госдумы Николай Земцов направил запрос в Следственный комитет с просьбой проверить на соответствие Уголовному кодексу слова грузинского парламентария о том, что он "убивал русских в Абхазии, убивает и будет убивать".
Обновлено в 16:18
Происшествия
В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем
В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем.
Обновлено в 20:59
Общество
На космодроме Восточный в 2029 году построят аэропорт
Обновлено в 22:55
Общество
В Северной Корее пропал студент из Австралии
На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено в 22:10
Музыка
Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:19
Культура
С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы
Обновлено в 04:23
Технологии
На ЕГЭ и ОГЭ могут разрешить пользоваться интернетом
Как сообщают «Известия», на некоторых из них могут разрешить использовать поиск в интернете.
Обновлено в 02:10
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Политика
Зариф назвал незаконными заявления Трампа о готовности уничтожить Иран
Вашингтон не обладает возможностями уничтожить Иран без применения запрещенных вооружений, заявления президента США Дональда Трампа на этот счет являются нарушением норм международного права.
Обновлено в 14:13
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни
Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Обновлено в 21:20
Происшествия
Крыша жилого дома загорелась на улице Култукской в Иркутске
Крыша семиэтажного жилого дома загорелась на улице Култукская в Иркутске.
Обновлено в 21:59
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Суд арестовал «московского отравителя»
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Кино
Сценарист сериала «Чернобыль» пожелал удачи авторам российской версии
Сценарист и исполнительный продюсер американо-британского сериала "Чернобыль" Крейг Мазин пожелал удачи авторам российской версии истории.
Обновлено в 20:46
Политика
Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали
Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Обновлено в 19:51
Армия и оружие
Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты
Обновлено в 11:09
Культура
Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа
По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
Обновлено в 19:51