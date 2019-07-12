Футбол

«Барселона» объявила о переходе Гризманна. «Атлетико» противPravda.Ru вчера в 10:55

"Барселона" объявила о переходе футболиста "Атлетико" Антуана Гризманна. Контракт с футболистом рассчитан на пять лет, француз заработает 105 млн евро. В договоре прописаны рекордные для футбола отступные - 800 млн евро.
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«Атлетико» пожалуется на «Барселону» в ФИФА

Евро-футбол.ру08:15

«Атлетико» готов доказать, что «Барса» подписала контракт с Гризманном в марте

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Гризманн в «Барселоне», Федерер и Джокович в финале «Уимблдона», РПЛ стартовала и другие новости утра

Sports.ru01:03

Французский футболист Антуан Гризманн перешел из мадридского «Атлетико» в «Барселону»

Эхо Москвывчера в 14:04

Гризманн в элите: в мире стало десять футболистов, переходивших из клуба в клуб за 100 миллионов евро и дороже

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В Испании сообщили о решении «Атлетико» подать в ФИФА жалобу на «Барселону» и Гризманна

Sport24.ru07:36

«Атлетико» требует от «Барселоны» еще 80 млн евро за Гризманна

Soccer.ruвчера в 11:10
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:19, Вашингтон
Происшествия

Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества

В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
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Продюсер Шатунова рассказал о самочувствии певца после операции

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что солисту коллектива Юрию Шатунову предстоит еще одна операция.
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Политика

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Политика

Скабеева назвала внесение Малахова в базу «Миротворца» шизофренией

Обновлено в 06:46
Происшествия

В Ровенской области двое детей погибли при взрыве

Двое детей погибли в результате взрыва в подсобном помещении в поселке Смыга Ровенской области, сообщает министерство внутренних дел Украины.
Обновлено в 08:40
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено в 08:07
Космос

Ракета «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовала с Байконура

Обновлено в 08:41
Политика

Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Подозреваемый в резонансном убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве задержан полицейскими.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Обновлено 11 июля в 11:52
Общество

Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут

На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.
Обновлено в 01:25
Политика

В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина

Обновлено в 06:39
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Общество

Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию

Павел Валенчук, депутат кировской гордумы, подал заявление в полицию на паблик «Борщ» из-за того, что счел пост в этой группе в отношении него оскорбительным и попросил проверить полицейских администраторов на состав преступления по статьям «Оскорбление представителей власти» и «Клевета».
Обновлено 11 июля в 17:58
Общество

Красноярск накрыл дым от лесных пожаров

Обновлено в 08:27
Происшествия

Москвичка заминировала вокзал в Липецке, чтобы вернуться в тюрьму

Жительница Москвы заминировала вокзал в Липецке, чтобы вернуться в тюрьму, - пишет издание Baza.
Обновлено в 05:31
Спорт

Синхронистка Светлана Колесниченко выиграла чемпионат мира

На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванчжу завершился первый вид программы в состязаниях по синхронному плаванию.
Обновлено в 07:05
Путешествия

Российские туристы выбрали наиболее удобное время начала авиаперелётов

ИА «Ореанда-Новости» Интернет-сервис для путешественников Туту.ру провёл опрос более 3 тысяч россиян о времени начала авиаперелётов.
Обновлено в 07:09
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Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Общество

Российские школьники «взяли» пять медалей на олимпиаде по физике

Школьники из России завоевали 4 золотые и одну серебряную медаль на 50-й Международной физической олимпиаде, которая завершилась 14 июля в Тель-Авиве (Израиль).
Обновлено в 08:57
Политика

Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Музыка

Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено вчера в 12:16
Футбол

Фанаты «Торпедо» не поддержат команду в матче с «Балтикой» из-за переноса на резервную арену

Болельщики московского «Торпедо» выступили с заявлением в связи с переносом домашней игры второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с калининградской «Балтикой» со стадиона имени Э.А. Стрельцова на резервную арену в академии «Спартака».
Обновлено в 04:50
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Компания Samsung запатентовала складные очки дополненной реальности

Обновлено в 09:04
Общество

Гонконгская полиция призвала протестующих прекратить насилие

Полиция Гонконга после столкновений с протестующими в субботу призывает многочисленных участников протестов прекратить насильственные действия и разойтись, чтобы избежать ухудшения ситуации, говорится в заявлении на сайте полиции.
Обновлено в 08:56
Футбол

Кверквелия и Игнатьев смогут помочь «Локомотиву» в матче с «Рубином»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил о том, что защитники команды Соломон Кверквелия и Владислав Игнатьев смогут принять участие в матче 1-го тура РПЛ против «Рубина».
Обновлено в 07:43
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Адвокат Вышинского попросил Зеленского не допустить провокаций в суде

Адвокат главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского Андрей Доманский призвал президента Украины Владимира Зеленского не допустить провокаций в сторону его подзащитного во время заседания суда, которое пройдет 15 июля.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Очевидцы: рейс из Кипра в Петербург задержали на несколько часов

О причинах задержки не сообщается. Рейс авиакомпании «Россия» Ларнака — Петербург задержали на несколько часов, пишут очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 08:58
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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