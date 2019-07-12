"Барселона" объявила о переходе футболиста "Атлетико" Антуана Гризманна. Контракт с футболистом рассчитан на пять лет, француз заработает 105 млн евро. В договоре прописаны рекордные для футбола отступные - 800 млн евро.

«Барселона» объявила о переходе Гризманна. «Атлетико» против

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Происшествия В Ровенской области двое детей погибли при взрыве Двое детей погибли в результате взрыва в подсобном помещении в поселке Смыга Ровенской области, сообщает министерство внутренних дел Украины.

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Общество Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.

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Происшествия Москвичка заминировала вокзал в Липецке, чтобы вернуться в тюрьму Жительница Москвы заминировала вокзал в Липецке, чтобы вернуться в тюрьму, - пишет издание Baza.

Спорт Синхронистка Светлана Колесниченко выиграла чемпионат мира На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванчжу завершился первый вид программы в состязаниях по синхронному плаванию.

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Политика Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».

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Футбол Фанаты «Торпедо» не поддержат команду в матче с «Балтикой» из-за переноса на резервную арену Болельщики московского «Торпедо» выступили с заявлением в связи с переносом домашней игры второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с калининградской «Балтикой» со стадиона имени Э.А. Стрельцова на резервную арену в академии «Спартака».

Общество Гонконгская полиция призвала протестующих прекратить насилие Полиция Гонконга после столкновений с протестующими в субботу призывает многочисленных участников протестов прекратить насильственные действия и разойтись, чтобы избежать ухудшения ситуации, говорится в заявлении на сайте полиции.

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