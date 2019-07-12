Футбол
«Барселона» объявила о переходе Гризманна. «Атлетико» противPravda.Ru вчера в 10:55
"Барселона" объявила о переходе футболиста "Атлетико" Антуана Гризманна. Контракт с футболистом рассчитан на пять лет, француз заработает 105 млн евро. В договоре прописаны рекордные для футбола отступные - 800 млн евро.
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«Атлетико» готов доказать, что «Барса» подписала контракт с Гризманном в марте
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