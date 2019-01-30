Футбол
«Барселона» объявила о переходе Дениса Суареса в «Арсенал»Матч ТВ 12:27
Испанский полузащитник Денис Суарес заключил контракт об аренде с «Арсеналом» до конца текущего сезона. Перед отъездом игрок продлил соглашение с «Барселоной» до 2021 года. Отметим, что в договоре с «Арсеналом» будет прописана опция выкупа игрока.
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Наука
Названа новая опасность домашних кошек
В Копенгагенской университетской больнице специалисты выяснили, что в теле домашних кошек содержится паразит Toxoplasma gondi, который может вызывать шизофрению и другие заболевания, пишет Science Alert.
Обновлено в 13:09
Авто
Lada Vesta Sport будет стоить дороже 1 млн рублей
АвтоВАЗ назвал стоимость спортивной модификации седана Lada Vesta — исполнение Sport появится в продаже по цене от 1,01 млн руб.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Из-за морозов в США погибли пять человек
Из-за устоявшейся морозной погоды и снегопадов на Среднем Западе США погибли пять человек, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 20:25
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у камчатского банка из четвертой сотни
Банк России отзывает с 31 января лицензию у расположенного в Петропавловске-Камчатском Камчаткомагропромбанк, приказ опубликован на сайте регулятора.
Обновлено в 16:07
Происшествия
Стрелявшего по прохожим на Корсике мужчину нашли мертвым
Обновлено в 19:30
Происшествия
В Чите введен режим ЧС из-за пожара на свалке
Читинские власти ввели режим ЧС из-за пожара на полигоне твердых бытовых отходов в поселке Ивановка, сообщается на сайте администрации городского округа.
Обновлено в 20:23
Политика
Мэр Риги опроверг информацию о своем задержании
Мэр латвийской столицы Нил Ушаков опроверг информацию о своем задержании.
Обновлено в 08:44
Политика
Канада сократит персонал посольства на Кубе из-за загадочной болезни
Канада решила сократить дипломатический состав посольства на Кубе в два раза после того, как еще у одного человека возникли болезненные симптомы.
Обновлено в 18:57
Происшествия
Суд арестовал сенатора Арашукова
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о преступном сообществе и убийствах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Задержан начальник штаба МВД Ингушетии
"Сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Ингушетии совместно с коллегами из УФСБ по республике при проведении оперативных мероприятий по подозрению в мошенничестве задержан начальник регионального штаба МВД", - сказал собеседник агентства, не уточнив, о каком конкретно преступлении идет речь.
Обновлено в 15:51
Авто
Volkswagen остался крупнейшим мировым автопроизводителем
Обновлено в 17:34
Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander
Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Галкин ответил на упреки Ахеджаковой
Телеведущий и пародист Максим Галкин в своем Instagram ответил на претензии актрисы Лии Ахеджаковой, которая раскритиковала юмориста за использование ее образа в выступлениях.
Обновлено в 18:53
Политика
Мадуро выделит миллиард евро на программу «Прекрасная Венесуэла»
Правительство Венесуэлы выделит 1 миллиард евро в рамках программы "Прекрасная Венесуэла" на обустройство 62 городов, сообщил президент страны Николас Мадуро в Twitter.
Обновлено в 18:19
Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
Обновлено вчера в 16:30
Гаджеты
В WhatsApp оказалось возможным читать удаленные сообщения
Как сообщает РИА Новости, в WhatsApp найден сбой, который позволяет читать удаленные собеседником сообщения.
Обновлено в 03:12
Общество
Младшую участницу «Семьи» Мэнсона попросили освободить досрочно
Калифорнийский совет по условно-досрочным слушаниям рекомендовал освободить из-под стражи Лесли ван Хаутен, которая вместе с сектой "Семья", основанной серийным убийцей Чарльзом Мэнсоном, участвовала в серии громких убийств.
Обновлено в 18:19
Транспорт
В Госдуме предложили запретить курение за рулем
Обновлено в 08:55
Авто
Трехдверный Range Rover не появится в продаже
Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Клиенты Сбербанка столкнулись с очередным видом мошенничества
Ранее «Коммерсантъ» писал, что злоумышленники звонят клиентам Сбербанка с официальных номеров организации, представляясь якобы его сотрудниками.
Обновлено в 10:12
Авто
Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq
Изображения нового компактного кроссовера Skoda Kamiq были опубликованы в рамках начавшейся рекламной кампании.
Обновлено в 07:16
Интернет
Facebook привлекает пользователей деньгами за установку VPN-сервиса
Facebook платит пользователям в случае установки VPN-сервиса, который дает компании возможность следить за их активностью, сообщает ТАСС со ссылкой на американский онлайн-портал TechCrunch.
Обновлено в 02:20
Политика
Пресс-секретарь Белого дома: Трамп был избран «с божьей помощью»
Дональд Трамп был избран президентом США "с божьей помощью", сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 18:42
Гаджеты
Samsung выпустит смартфон с объёмом памяти в 1000 Гб
Корейский производитель гаджетов Samsung готовится к разработке и производству первого в мире смартфона, встроенная память которого составит один терабайт.
Обновлено в 13:18
Политика
Украинский министр съел торт в виде руин Кремля
Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну преподнесли на 40-летний юбилей торт в виде развалин московского Кремля.
Обновлено в 17:18
Общество
Минприроды признало острой проблему транспортного шума в Москве
Министерство природных ресурсов и экологии РФ в докладе назвало города, где проблема транспортного шума стоит особенно остро, передаёт 30 января RT.
Обновлено в 02:09
Общество
Тина Канделаки рассказала о своих отношениях с сенатором Арашуковым
Журналистка и продюсер Тина Канделаки рассказала о своих впечатлениях о сенаторе Рауфе Арашукове, с которым они являются соседями.
Обновлено в 10:57
Гаджеты
В декабре было продано около 400 «Яндекс.Телефонов»
В декабре прошлого года компании «Яндекс» удалось продать через сети партнёров порядка 400 своих смартфонов.
Обновлено в 03:28