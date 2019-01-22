Футбол
Кевин-Принс Боатенг переходит в «Барселону»Все про Спорт ру вчера в 19:33
Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг переходит в «Барселону». Каталонцы пришли к полной договоренности с итальянской командой по аренде 31-летнего полузащитника. «Сине-гранатовые» арендуют Боатенга за два миллиона с правом выкупа за восемь.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 00:55, Ашберн
Происшествия
В Керченском проливе после взрыва загорелись два корабля
Обновлено вчера в 11:39
Шоу-бизнес
Виторгана спросили, набил ли он морду Богомолову из-за Собчак
Актера Максима Виторгана спросили в ночь на вторник в инстаграме, реально ли получилось так, что он побил режиссера Константина Богомолова.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Шансов найти выживших в ЧП в Черном море не осталось
Шансов найти живыми моряков с горящих в Черном море судов практически не осталось, потому операция по поиску переведена со спасательной в поисковую.
Обновлено в 00:38
Происшествия
После пожара на судах в Черном море ищут девять моряков
Девять человек считаются пропавшими без вести после пожара на двух судах в районе Керченского пролива, всего на борту, по уточненным данным, было 32 человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
В Москве общежитие РГСУ эвакуировали из-за пожара
В общежитии Российского государственного социального университета (РГСУ) на севере Москвы произошел пожар.
Обновлено в 00:42
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6
Обновлено вчера в 19:59
Экономика
«Красное&Белое», «Дикси» и «Бристоль» объединяют бизнес
В новой компании 51% будет принадлежать бенефициарам «Дикси» и «Бристоля» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, а 49% бизнеса отойдут основателю и владельцу «Красного&Белого» Сергею Студенникову.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия
В Иркутске задержали самолет, направлявшийся на Пхукет
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
На Камчатке проверяют соцобъекты после сообщений о «минировании»
Проводились массовые эвакуации людей. Информация анонимных сообщений о "минировании" тогда не подтвердилась.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Прокуратура разрешила Ozon.ru торговать лекарствами
Прокуратура Москвы не нашла оснований для блокировки онлайн-ретейлера Ozon.ru, осуществляющего дистанционную продажу безрецептурных лекарств с октября 2018 года.
Обновлено в 00:30
Политика
В Чечне списание долгов за газ объяснили спецификой региона
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров объяснил списание долгов жителей республики за газ.
Обновлено вчера в 17:38
Общество
Мария Бутина вышла на связь с родными после недельного перерыва
Обновлено вчера в 23:59
Авто
Эксперт рассказал, как завести машину в сильные морозы
Как известно, в сильные мороза многие автомобилисты сталкиваются с проблемой запуска двигателя, эксперт Игорь Моржаретто рассказал, как быстро запустить мотор в мороз.
Обновлено вчера в 09:00
Наука
Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей
Обновлено вчера в 21:07
Общество
В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала года
Ночь на 22 января стала самой морозной с начала этого года. Такие данные опубликованы на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено в 00:44
Здоровье
Сибирские кардиохирурги спасли в Казахстане мальчика с пороком сердца
Обновлено вчера в 23:07
Транспорт
В Госдуме предложили продавать невозвратные билеты в плацкарт
Обновлено вчера в 20:17
Наука
Красноярские ученые научились перерабатывать карасей для космоса
Обновлено вчера в 22:29
Спорт
ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допинга
Обновлено вчера в 08:03
Экономика
Георгий Бовт о том, как россияне мечтают о списании долгов за газ
Общественность взбудоражена: как так, грозненский районный суд списал 9 млрд рублей долгов жителям республики по платежам за газ.
Обновлено вчера в 01:10
Авто
Geely начинает продажи обновленного кроссовера Emgrand X7
Старт продаж обновленного кроссовера Geely Emgrand X7 состоится в России 23 января.
Обновлено вчера в 11:26
Армия и оружие
Израиль опубликовал видео уничтожения сирийского «Панциря»
Обновлено вчера в 03:38
Кино
Скончался французский актер Франсуа Перро
Во Франции на 95-м году жизни умер актер театра и кино Франсуа Перро.
Обновлено вчера в 15:02
Футбол
Кокорин назвал россиян «стадом баранов»
Обновлено вчера в 11:42
Технологии
Роскомнадзор вновь пытается блокировать Telegram
Telegram-канал RKNSHOWTIME, который в автоматическом режиме отслеживает изменения в выгрузке данных для блокировки, сообщил, что Роскомнадзор единовременно заблокировал более тысячи IP-адресов.
Обновлено вчера в 21:52
Технологии
WhatsApp ограничил отправку сообщений
Мессенджер WhatsApp ограничил функцию рассылки сообщений, пишет портал Metro.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
Токийский суд отказал Карлосу Гону в освобождении под залог
Суд Токио отклонил ходатайство защиты бывшего председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона об освобождении под залог, передает Reuters.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Строительство «Северного потока-2» поддержали 73% немцев
Жители Германии положительно относятся к реализации проекта газопровода "Северный поток-2" и не видят в нем угрозы, пишет Neue Presse со ссылкой на данные опроса социологического института Forsa Так, 73% опрошенных поддерживают строительство газопровода, а 67% не считают его угрозой.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» выкатился за пределы взлетной полосы в Шереметьево
Пассажирский самолет Boeing авиакомпании "Аэрофлот" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Чубайс ответил Захаровой на критику слов о бедной России и россиянах
Глава "Роснано" и один из вдохновителей рыночных реформ в постсоветской России Анатолий Чубайс ответил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой на критику своих слов о "бедности России".
Обновлено вчера в 05:22