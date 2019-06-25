«Барселона» обменяет Силлессена в «Валенсию» на НетоSports.ru 07:22

«Валенсия» и «Барселона» обменяются вратарями. Яспер Силлессен уже прилетел в Валенсию и проходит медосмотр для валенсийского клуба. В свою очередь, Нето перейдет в «Барсу».

«Барселона» обменяет Силлессена в «Валенсию» на Нето

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