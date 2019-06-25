Футбол

«Барселона» обменяет Силлессена в «Валенсию» на НетоSports.ru 07:22

«Валенсия» и «Барселона» обменяются вратарями. Яспер Силлессен уже прилетел в Валенсию и проходит медосмотр для валенсийского клуба. В свою очередь, Нето перейдет в «Барсу».
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«Валенсия» намекнула на переход Силлессена (видео)

Советский спорт16:49

Вратарь «Барселоны» прошел медосмотр для перехода в «Валенсию»

Матч ТВ11:59

Вратарь «Барселоны» Силлессен прошел медосмотр для перехода в «Валенсию»

Sport24.ru12:39

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«Валенсия» анонсировала трансфер Силлессена

Soccer.ru15:11

«Валенсия» намекнула на подписание Силлессена. Оранжевыми кломпами

Спорт-Экспресс16:05

«Барселона» обменяет Силлессена в «Валенсию» на Нето

Sports.ru07:22
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:22, Вашингтон
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Нидерландский футболист, вратарь клуба «Барселона» и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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