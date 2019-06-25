Футбол
«Барселона» обменяет Силлессена в «Валенсию» на НетоSports.ru 07:22
«Валенсия» и «Барселона» обменяются вратарями. Яспер Силлессен уже прилетел в Валенсию и проходит медосмотр для валенсийского клуба. В свою очередь, Нето перейдет в «Барсу».
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:22, Вашингтон
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Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой
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Россиянка случайно узнала о продаже своей квартиры через интернет
Жительница Москвы, владеющая квартирой в Хамовниках, сдала ее в аренду и через два месяца случайно увидела в интернете объявление о продаже этой недвижимости.
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Суд обязал ЦИК Украины рассмотреть документы партии Саакашвили
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Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
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Обновлено в 05:05
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Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
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Буффон ведет переговоры о возвращении в «Ювентус», пишут СМИ
Бывший капитан итальянского "Ювентуса" вратарь Джанлуиджи Буффон может вернуться в туринский футбольный клуб, сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в Instagram.
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Джуди Денч вступилась за Харви Вайнштейна и Кевина Спейси
Актриса Джуди Денч выразила обеспокоенность из-за ситуации вокруг актера Кевина Спейси и продюсера Харви Вайнштейна, которых обвиняют в сексуальных домогательствах.
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В Гидрометцентре перечислили самые жаркие дни лета
Обновлено в 01:09
Авто
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Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
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Безусловно, РПЛ сложнее и аргентинцу предстоит многое доказать в России, но, если отталкиваться от суммы, которую должен был заплатить за него АЕК, чтобы выкупить, то мы совершили удачную сделку.
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На Камчатке произошло сильное землетрясение
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Саакашвили назвал «беспределом» действия властей Грузии
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Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
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Представители компании Mail.ru заявили о планах в дальнейшем отказаться от введения паролей для входа на почту.
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Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере
Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
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Игры
В Steam началась летняя распродажа
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Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
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Общество
«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России
Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
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