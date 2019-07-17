Футбол

«Барселона» обеспокоена травматичностью НеймараSport24.ru 10:02

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Представители «Барселоны» сделали несколько неофициальных запросов к медицинским экспертам, которые подробно знают о характере травм нападающего «ПСЖ» Неймара. Бразилец в начале прошлого года сломал пятую плюсневую кость, из-за чего ему пришлось перенести операцию.
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«Барселона» обеспокоена травматичностью Неймара

Sport24.ru10:02

СМИ: «Барселона» теряет интерес к Неймару из-за частых травм бразильца

Sportbox.RU09:33

СМИ: «Барселона» теряет интерес к Неймару из-за частых травм бразильца

Матч ТВ09:32
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