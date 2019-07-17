Футбол
«Барселона» обеспокоена травматичностью НеймараSport24.ru 10:02
Представители «Барселоны» сделали несколько неофициальных запросов к медицинским экспертам, которые подробно знают о характере травм нападающего «ПСЖ» Неймара. Бразилец в начале прошлого года сломал пятую плюсневую кость, из-за чего ему пришлось перенести операцию.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:03, Вашингтон
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
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Экономика
Реальные доходы россиян продолжили падение
В июне 2019 года средняя зарплата россиян составила 49,84 тыс. руб. Почему доходы уходят в минус Из представленных Росстатом данных следует, что реальные доходы населения значительно снизили темпы падения во втором квартале (– 0,2%) по сравнению с первым (– 2,5%).
Обновлено в 11:00
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Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
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Медведчук презентовал в Европарламенте свой мирный план по Донбассу
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выступил в Европарламенте.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
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Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
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Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году
Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будет электронный документ.
Обновлено в 10:45
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
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«Челси» представил форму с российским триколором
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Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
Обновлено в 04:37
Общество
Нижний Новгород признан самым безопасным городом России
Нижний Новгород лидирует среди российских городов по уровню безопасности в 2019 году, занимая 51-е место из 331.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Симоньян присоединилась к флешмобу на странице Леди Гаги в Instagram
Главный редактор RT Маргарита Симоньян присоединилась к флешмобу, организованному российскими пользователями Instagram, которые оставляют комментарии под фотографией американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Наука
Компания Илона Маска собралась совместить мозг человека с компьютером
Созданная Илоном Маском компания NeuraLink, изучающая возможность совмещения мозга с компьютером, просит руководство США разрешить провести испытания на людях.
Обновлено в 10:34
Политика
Путин наградил главу Дагестана за вклад в развитие региона
Обновлено в 10:19
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Политика
МГИК: 57 кандидатам отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму
В регистрации на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва отказали 57 кандидатам.
Обновлено в 05:58
Транспорт
В Москве затопило Дмитровское шоссе
Обновлено в 10:25
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
МИД рассказал о планах США увеличить количество бойцов ЧВК в Сирии
Американское командование намерено увеличить численность сотрудников частных военных компаний в Сирии, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Обновлено в 09:58
Авто
В России отзывают две модели Audi из-за утечки антифриза
В России отзывают 120 автомобилей Audi. На сервис пригласят владельцев моделей A6 и A7, которые были проданы с начала этого года.
Обновлено в 06:26
Политика
Суд в Москве продлил арест шести украинским морякам
Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:37
Политика
МИД России высказался о расследовании MH17
Трагедия сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского «Боинга» превратилась в инструмент нечистоплотной политической игры против России, считают в российском МИДе.
Обновлено в 05:48
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 представлен официально
Компания Xiaomi официально анонсировала в Испании смартфон среднего класса Xiaomi Mi A3, который работает на «чистой» Android.
Обновлено в 08:50