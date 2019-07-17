Футбол
«Барселона» обеспокоена частыми травмами НеймараSoccer.ru 11:15
Руководство «Барселоны» продолжает интересоваться форвардом ПСЖ Неймаром. Сообщается, что каталонцы сомневаются в необходимости данного трансфера из-за регулярных повреждений бразильца. Недавно 27-летний футболист пропустил Кубок Америки из-за травмы, полученной в товарищеской встрече с Катаром.
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Источник: «Барселона» может отказаться от покупки Неймара из-за травматичности бразильца
Bookmaker-ratings.ru11:43
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:59, Вашингтон
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