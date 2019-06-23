Футбол
«Барселона» не заинтересована в возвращении Дани АлвесаVprognoze.ru 17:16
Напомним, сегодня бразильский защитник Дани Алвес объявил о том, что уходит из «ПСЖ». Позже сообщалось, что Алвес хочет вернуться в «Барселону» и уже предложил свои услуги «сине-гранатовым». Однако, главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде не заинтересован в 36-летнем бразильце.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:59, Вашингтон
Политика
В Праге проходит митинг с требованием отставки премьера Чехии
Около 250 тыс. человек принимают в воскресенье участие в митинге с требованием отставки лидера политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии.
Обновлено в 12:45
Происшествия
МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
Сотрудники МВД по Чечне установили личность преступника, напавшего в воскресенье на сотрудника полиции в центре Грозного, сообщает ведомство в ночь на понедельник.
Обновлено в 17:53
Кино
Создатель «Чернобыля» прокомментировал предположения о втором сезоне
Сценарист "Чернобыля" Крейг Мазин, как передает Metro, оптимизм по второму сезону "Чернобыля" на корню пресекает: "Нет".
Обновлено в 10:45
Политика
Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов на русском языке
Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов, озвученных на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева устала сидеть на жесткой диете
Похоже, Лариса Гузеев решила тщательно поработать над внешностью.
Обновлено в 10:00
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Происшествия
Зарезали и утопили: найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика
В Киеве найдено тело 9-летнего мальчика. Ребенок считался пропавшим с 22 июня.
Обновлено в 14:21
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Общество
Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Посмотрите, как в Киеве прошел ЛГБТ-парад «Марш равенства»
23 июня в центре Киева прошел «Марш равенства КиевПрайд 2019» в поддержку ЛГБТ-сообщества, который в общей сложности длился около 40 минут, пишет украинское издание «Страна».
Обновлено в 06:18
Наука
Доказана возможность существования жизни в двумерных Вселенных
Ученые пока не могут дать ответ на вопрос, почему законы физики так хорошо приспособлены для существования жизни.
Обновлено 21 июня в 05:39
Армия и оружие
Опубликовано видео первого применения ракеты для Ми-28НМ
Канал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой управляемой ракеты для ударного вертолета Ми-28НМ, которая считается «убийцей» танков.
Обновлено в 06:14
Музыка
В США на 101-м году жизни скончался музыкант Дэйв Бартоломью
При жизни Бартоломью написал такие композиции, как Ain’t That a Shame, I’m Walkin, Let the Four Winds Blow и многие другие.
Обновлено в 17:46
Футбол
Аргентина избежала провала на Кубке Америки
Сборная Аргентины обыграла Катар в последнем матче группового раунда Кубка Америки и вышла в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 17:18
Шоу-бизнес
Либерж Кпадону: «Люди ненавидят только тех участников „ДОМа-2“, которые так и ушли с проекта идиотами»
Либерж Кпадону относится к числу тех участников «ДОМа-2», которые после ухода за периметр смогли сохранить хороший имидж и построить карьеру.
Обновлено в 16:00
Общество
В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов
Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено в 12:01
Кино
Фильм «Братство» Лунгина стал лауреатом Шанхайского кинофестиваля
Фильм "Братство" режиссёра Павла Лунгина получил "Золотой кубок" 22-го Шанхайского международного кинофестиваля за лучший сценарий.
Обновлено в 10:02
Политика
Премьер Франции примет Медведева у «морских ворот» Нормандии в Гавре
Крупный экономический и культурный центр Нормандии - город Гавр, который называют "морскими воротами" на западе страны, - станет в понедельник местом встречи премьер-министров России и Франции Дмитрия Медведева и Эдуара Филиппа.
Обновлено в 17:03
Спорт
Грузия завоевала 10 медалей в первый день II Европейских игр
Спортсмены сборной Грузии завоевали 10 медалей (по три золота и серебра и четыре бронзы) в первый соревновательный день II Европейских игр, которые в эти дни проходят в Минске.
Обновлено вчера в 17:05
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.
Обновлено в 17:52
Футбол
РФС отреагировал на антироссийскую акцию грузинских футболистов
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на акцию грузинских футболистов, появившихся на матчах чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами.
Обновлено в 12:19
Политика
Как США намерены урегулировать палестино-израильский конфликт
Накануне американская администрация опубликовала часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, над которым начиная с 2017 года вёл работу Белый дом.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Юлии Началовой могут присвоить звание заслуженной артистки РФ
Анна Исаева, бывший PR-директор Началовой, сообщила, что исполнительница не сможет получить звание заслуженной артистки, поскольку в РФ они посмертно не выдаются.
Обновлено в 13:30
Политика
Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании
Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Уснувшую пассажирку оставили одну в закрытом авиалайнере
Обновлено в 17:23