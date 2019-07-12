Французский футболист Антуан Гризманн перешел из мадридского «Атлетико» в «Барселону». Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба. По данным испанских СМИ, сумма отступных для «Атлетико» составила €120 млн.

Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Спорт день за днем

Политика Госдеп США отказался поддержать предложения Зеленского по Донбассу США не поддержали предложение Зеленского по расширению формата переговоров по урегулированию гражданского конфликта на востоке Украины.

Авто Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.

Общество Штурмовать «Зону 51» собрались почти 300 тысяч человек Четверть миллиона пользователей соцсетей, безусловно, у ворот базы не соберется, но достаточно и одной десятой - а именно столько, как иронично пишет издание Maxim, составляет среднеарифметическое количество психов на любой вечеринке.

Общество Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.

Политика Сенаторы призвали Трампа ввести санкции против Турции за С-400 Несколько американских сенаторов в пятницу призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции из-за поставок российских ЗРК С-400, а также исключить республику из программы истребителей пятого поколения F-35.

Армия и оружие Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.

Политика В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.

Экономика В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения "Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".

Политика Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2» Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Политика «Парад дурачков»: Соловьев высказался о видеообращении украинского ведущего Российский телеведущий Владимир Соловьев рассказал «Ридусу» о своем отношении к выступлению украинского журналиста Артема Овдиенко, оскорбившего Владимира Путина.

Шоу-бизнес Рита Дакота после липосакции украсила обложку мужского журнала Рита Дакота оказалась честна с подписчиками в Instagram, поэтому весной призналась, что сделала липосакцию.

Происшествия Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".

Происшествия Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке, обнаруженной в Тихом океане в районе побережья Колумбии.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Наука Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов Научными сотрудниками из Висконсинского университета, расположенного в Мэдисоне, представлен прототип, так называемого, "умного" стекла, способного моментально запоминать и распознавать изображения и при этом без всякого рода камер, процессоров, или подключения к сети Интернет.

Здоровье Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.

Политика На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Культура Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке могут сохранить руку По словам зампостпреда республики Адама Бузуртанова, который пообщался с лечащим врачом пострадавшей Александром Брянцевым, «состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки».

Армия и оружие В Израиле заявили о пуске ракеты из сектора Газа Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter заявила о пуске ракеты с территории сектора Газа.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса Минобороны РФ к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков опубликовало рассекреченные документы, связанные с этим событием.