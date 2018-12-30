Испанский футбольный клуб «Барселона» не намерен продавать во время зимнего трансферного окна своего голландского вратаря Яспера Силлессена, сообщает 30 декабря издание Le Figaro. По данным источника Le Figaro, каталонский клуб установил за Силлессена окончательную цену в 60 млн евро.

«Барселона» не продаст Силлессена меньше чем за 60 млн евро

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