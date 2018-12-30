Футбол
«Барселона» не собирается продавать Силлессена дешевле € 60 млн
«Барселона» не собирается продавать Силлессена дешевле € 60 млнГазета.Ru05:46
"Барселона" не планирует продавать в зимнее трансферное окно вратаря Яспера Силлессена, передает "Советский спорт". По информации As, руководство клуба не ведет переговоры по переходу игрока в дургую команду.
Газета.Ru05:46
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Футбол
Гвардиола: «Манчестер Сити» не может конкурировать с «Ливерпулем»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его команда набрала приличное количество очков в первых 19 турах английской Премьер-лиги, но пока её не стоит сравнивать с «Ливерпулем», занимающим первое место.
Обновлено в 01:43
Футбол
«Милан» согласовал аренду Муриэля
По данным СМИ, "Милан" договорился с "Севильей" по аренде нападающего Луиса Муриэля.
Обновлено в 06:54
Футбол
Сульшер: «Если клуб решит оставить меня, думаю, мы договоримся»
Под руководством норвежца "Манчестер Юнайтед" выиграл оба матча с общим счётом 8:2.
Обновлено в 05:18
Футбол
ЦСКА нацелился на покупку форварда «Саутгемптона» Габбьядини
Московский ЦСКА рассматривает возможность приобретения нападающего "Саутгемптона" Маноло Габбьядини.
Обновлено в 06:54
Футбол
Шердан Шакири: «Фирмино провел отличный матч и заслужил этот хет-трик»
Полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири после победы в матче 20-го тура АПЛ против «Арсенала» (5:1) отметил вклад форварда Роберто Фирмино в общекомандный успех.
Обновлено в 06:06
Футбол
Албин не врал: вместо бакланов «Газпром арену» клюют чайки
Выяснилось, что крышу стадиона на Крестовском все-таки клюют птицы: однако не бакланы, а чайки.
Обновлено в 08:06
Футбол
«Бавария» согласилась продать Хуммельса в «Челси»
Уточняется, что «аристократы» сделали официальный запрос, и в «Баварии» ответили, что готовы продать Хуммельса за 30 миллионов фунтов стерлингов.
Обновлено в 04:49
Футбол
«Милан» в меньшинстве одержал победу над СПАЛом
Обновлено вчера в 17:05
Футбол
Футболист «Манчестер Сити» поздравил болельщиков «Уфы» с Новым годом
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко записал новогоднее поздравление для болельщиков «Уфы».
Обновлено в 07:17
Футбол
Агент Рабьо требует от «Барселоны» еще 5 млн евро подъемных
Вероника Рабьо, мать и агент хавбека французского футбольного клуба «ПСЖ» Адриена Рабьо, намерена пересмотреть условия договоренности с «Барселоной» относительно перехода игрока в каталонскую команду, информирует «Чемпионат».
Обновлено в 06:38
Футбол
Артем Дзюба: «Уважаю и Хабиба, и Федора, но выберу Емельяненко»
Обновлено в 02:37
Футбол
«Крыльев Советов» продлят контракт с Корниленко
Обновлено в 06:57
Футбол
«Лион» отказался продавать Н’Домбеле в «Манчестер Сити» за £ 45 млн
«Лион» отказался продавать полузащитника Тангая Н’Домбеле в «Манчестер Сити», сообщает The Times.
Обновлено в 06:17
Футбол
Игрок «Спартака» Попов может переехать в Китай за 5,3 млн долларов
Болгарином заинтересовался китайский клуб "Ханчжоу Гринтаун", который уже предложил футболисту контракт на сумму 5,3 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол
Форвард «Нима» Алиуи может перейти в киевское «Динамо»
Украинское «Динамо» заинтересовано в форварде французского «Нима» Рашиде Алиуи. Трансфер может состояться уже зимой.
Обновлено в 04:16