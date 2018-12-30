Футбол

«Барселона» не собирается продавать Силлессена дешевле € 60 млн
Газета.Ru
05:46

"Барселона" не планирует продавать в зимнее трансферное окно вратаря Яспера Силлессена, передает "Советский спорт". По информации As, руководство клуба не ведет переговоры по переходу игрока в дургую команду.
Газета.Ru05:46

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«Барселона» не продаст Силлессена меньше чем за 60 млн евро

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«Барселона» готова продать Силлессена за сумму не менее 60 млн евро

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«Барселона» не отпустит Силессена дешевле, чем за 60 миллионов евро

Евро-футбол.ру05:57

«Барселона» не собирается продавать Силлессена дешевле € 60 млн

Газета.Ru05:46

«Барселона» не станет продавать Силлессена меньше, чем за € 60 млн

Чемпионат05:33

«Барселона» не планирует продавать Силлессена меньше, чем за 60 млн евро

Sports.ru06:27

«Барселона» не будет продавать Силлессена дешевле €60 млн

Sport24.ru05:37
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 08:38, Ашберн
Футбол

Гвардиола: «Манчестер Сити» не может конкурировать с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его команда набрала приличное количество очков в первых 19 турах английской Премьер-лиги, но пока её не стоит сравнивать с «Ливерпулем», занимающим первое место.
Обновлено в 01:43
Футбол

«Милан» согласовал аренду Муриэля

По данным СМИ, "Милан" договорился с "Севильей" по аренде нападающего Луиса Муриэля.
Обновлено в 06:54
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Сульшер: «Если клуб решит оставить меня, думаю, мы договоримся»

Под руководством норвежца "Манчестер Юнайтед" выиграл оба матча с общим счётом 8:2.
Обновлено в 05:18
Футбол

ЦСКА нацелился на покупку форварда «Саутгемптона» Габбьядини

Московский ЦСКА рассматривает возможность приобретения нападающего "Саутгемптона" Маноло Габбьядини.
Обновлено в 06:54
Футбол

Шердан Шакири: «Фирмино провел отличный матч и заслужил этот хет-трик»

Полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири после победы в матче 20-го тура АПЛ против «Арсенала» (5:1) отметил вклад форварда Роберто Фирмино в общекомандный успех.
Обновлено в 06:06
Футбол

Албин не врал: вместо бакланов «Газпром арену» клюют чайки

Выяснилось, что крышу стадиона на Крестовском все-таки клюют птицы: однако не бакланы, а чайки.
Обновлено в 08:06
Футбол

«Бавария» согласилась продать Хуммельса в «Челси»

Уточняется, что «аристократы» сделали официальный запрос, и в «Баварии» ответили, что готовы продать Хуммельса за 30 миллионов фунтов стерлингов.
Обновлено в 04:49
Футбол

«Милан» в меньшинстве одержал победу над СПАЛом

Обновлено вчера в 17:05
Футбол

Футболист «Манчестер Сити» поздравил болельщиков «Уфы» с Новым годом

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко записал новогоднее поздравление для болельщиков «Уфы».
Обновлено в 07:17
Футбол

Агент Рабьо требует от «Барселоны» еще 5 млн евро подъемных

Вероника Рабьо, мать и агент хавбека французского футбольного клуба «ПСЖ» Адриена Рабьо, намерена пересмотреть условия договоренности с «Барселоной» относительно перехода игрока в каталонскую команду, информирует «Чемпионат».
Обновлено в 06:38
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Артем Дзюба: «Уважаю и Хабиба, и Федора, но выберу Емельяненко»

Обновлено в 02:37
Футбол

«Крыльев Советов» продлят контракт с Корниленко

Обновлено в 06:57
Футбол

«Лион» отказался продавать Н’Домбеле в «Манчестер Сити» за £ 45 млн

«Лион» отказался продавать полузащитника Тангая Н’Домбеле в «Манчестер Сити», сообщает The Times.
Обновлено в 06:17
Футбол

Игрок «Спартака» Попов может переехать в Китай за 5,3 млн долларов

Болгарином заинтересовался китайский клуб "Ханчжоу Гринтаун", который уже предложил футболисту контракт на сумму 5,3 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол

Форвард «Нима» Алиуи может перейти в киевское «Динамо»

Украинское «Динамо» заинтересовано в форварде французского «Нима» Рашиде Алиуи. Трансфер может состояться уже зимой.
Обновлено в 04:16
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Яспер Силлессен
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, вратарь клуба «Барселона» и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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