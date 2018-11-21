Футбол

«Барселона» не сможет приобретать игроков «Ливерпуля» до 2021 года
Soccer.ru
вчера в 23:42

Бразильский хавбек перебрался в каталонский клуб в январе 2018 года за 106 млн фунтов без учёта бонусов. Как утверждает источник, в сделку между двумя клубами, помимо прочего, входило условие, согласно которому "Барселона" не сможет приобретать футболистов "Ливерпуля" в течение трёх последующих лет.
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Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на котором изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб «Эвертон». «Энфилд» вмещает порядка сорока пяти тысяч болельщиков, однако в настоящее время готовится его реконструкция, рассчитанная до 2018 года, после которой он будет вмещать порядка пятидесяти девяти тысяч человек.
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