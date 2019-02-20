Футбол

«Барселона» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионовГазета.Ru 17:14

Лион — Барселона
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Люмьер»
Уссем Ауар
3′
Лео Дюбуа
33′
67′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Бертран Траоре
Люка Тузар
69′
Мартен Терье
Максвелл Корне
76′
80′
Серхи Роберто
81′
Серхи Роберто
Артуро Видаль
Танги Ндомбеле
Папе Диоп
84′
88′
Нелсон Семеду
"Барселона" и "Лион" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вратарь «Лиона»: «Сделана только половина дела, в Барселоне будет большой матч»

Матч ТВ18:45

Клеман Лангле: «Вратарь „Лиона“ был прекрасен»

Спорт-Экспресс17:49

«Лион» и «Барселона» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

Чемпионат16:51

Месси сравнялся с Иньестой по количеству матчей в ЛЧ за «Барселону». Впереди только Хави

Sport24.ru16:02

Защитник «Лиона» Денайер: «Когда играешь против Месси, важно обороняться вместе и закрывать пространство»

Sports.ru17:51

Месси провел 130-й матч за «Барселону» в Лиге чемпионов

Газета.Ru17:29

Дюбуа: «„Лиону“ было важно не пропустить»

Soccer.ru17:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 19:35, Ашберн
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Приморье

Обновлено в 19:21
Политика

Назван размер введенных Гитлером пенсий для бельгийцев

В Бельгии 27 жителей страны продолжают получать от Германии пенсии, назначенные им в 1941 году в соответствии с декретом Гитлера, пишет газета De Morgen.
Обновлено в 17:14
Политика

Россияне отказались поверить в честный бизнес в стране

Большинство россиян — 62 процента — не верят, что в стране можно вести честный бизнес.
Обновлено в 16:56
Политика

Украина может отказаться от Евровидения из-за России

"Если на Евровидение от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и в дальнейшем, то лучше вообще туда никому не ехать", - написал Кириленко, добавив, что между странами якобы существует лишь "агрессия" и "оккупация".
Обновлено в 18:01
Политика

МИД Швеции вызвал посла Венгрии

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла Венгрии Адриен Мюллер из-за высказывания венгерского вице-премьера Жольта Шемьена.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие

Космическое «Окно» России увеличено с 40 до 50 тыс. километров

Обновлено в 18:55
Экономика

Руководство ЦБ встретится с акционерами банка «Восточный»

Руководство Банка России 20 февраля проведёт встречу с конфликтующими акционерами банка «Восточный».
Обновлено в 14:23
Экономика

Российское правительство разместило секретный депозит на 200 миллиардов рублей в Промсвязьбанке

Ранее Счетная палата сообщала о размещении такой суммы «на основании отдельного решения правительства без заключения генерального соглашения и проведения отбора заявок».
Обновлено в 18:06
Происшествия

В Петербурге госпитализировали 11 школьников после пробы на туберкулез

Одиннадцать учеников школы №72 в Санкт-Петербурге почувствовали себя плохо при проведении кожной пробы для определения туберкулеза (диаскинтест).
Обновлено в 14:15
Политика

Конгресс США проверит планы по строительству АЭС в Саудовской Аравии

Согласно документу, план, который чиновники администрации Трампа продвигали в первые недели его работу на президентском посту, заключался в строительстве нескольких АЭС в Саудовской Аравии.
Обновлено в 16:12
Политика

Посольство России обвинило Украину во вмешательстве в дела США

Посольство Украины в США открыто вмешивается в дела Вашингтона, требуя запретить показ в этой стране российской военной кинодрамы "Т-34", заявили в российском диппредставительстве в Соединенных Штатах.
Обновлено в 17:35
Происшествия

Мать Скрипаля просит признать его пропавшим без вести

Мать Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать его и свою внучку Юлию пропавшими без вести.
Обновлено в 13:55
Общество

Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами»

Ученики средней школы в поселке Юргамыш Курганской области обнаружили в одной из тарелок со школьным супом странного вида кусок мяса с белыми отростками, похожими на щупальца или личинки насекомого.
Обновлено в 08:23
Хоккей

Панарин не сыграет с «Монреалем»

Обновлено в 17:37
Происшествия

Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу

Отставной полковник главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков, обвинявшийся в экстремизме, вышел на свободу из мордовской колонии 19 февраля.
Обновлено в 03:22
Технологии

Опрос показал, сколько россиян используют интернет на работе в личных целях

Реже других используют интернет в личных целях на работе представители рабочего персонала (51%) и работники сферы "Транспорт и логистика" (38%).
Обновлено в 19:07
Общество

Суд оштрафовал на 100 000 рублей клинику Елены Малышевой

Обновлено в 07:53
Армия и оружие

На Украине объявили в розыск «офицера ГРУ» из расследования Bellingcat

Имя Олега Иванникова упоминалось в расследовании издания Bellingcat.
Обновлено в 18:09
Экономика

Реальные доходы россиян снова упали

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения (с поправкой на инфляцию) в январе 2019 года составили 98,7 процента от уровня января 2018-го и 99 процентов от января 2017-го.
Обновлено в 12:36
Общество

Последнее суперлуние в 2019 году начнется в ночь на 19 февраля

Последнее суперлуние в 2019 году пройдет в ночь с 18 на 19 февраля, наблюдать его можно будет и в ночь с 19 на 20 февраля, сообщили РИА Новости ранее в Московском планетарии.
Обновлено вчера в 16:16
Политика

В МИД Кубы обвинили США в переброске войск к Венесуэле

Глава Министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что американские власти перебросили свои войска к территории Венесуэлы.
Обновлено в 18:31
Политика

«Признаки пропаганды». Украина запретила ввоз ещё 19 российских книг

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз ещё 19 российских книг, усмотрев в них "признаки пропаганды".
Обновлено в 12:43
Общество

Суд признал законным приговор бывшей жене Джигарханяна

Останкинский суд столицы признал законным приговор, вынесенный бывшей жене народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской за установку в кабинете экс-супруга скрытой видеокамеры.
Обновлено в 10:45
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Ростовской области погибли шесть человек

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом на 999-м километре трассы "М-4" Дон в Ростовской области.
Обновлено в 06:32
Экономика

В России подсчитали соотношение зарплат начальников и подчиненных

Самый большой разрыв присутствует, по данным 2017 года (более свежих цифр пока нет), в научной и технической сферах - 19,5 раза, в финансовой сфере, страховании, торговле, ремонте автотранспорта, информации и связи - 16 раз, добавила Любовь Ельцова.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие

Американский эсминец опять пришел в Черное море

Эсминец ВМС США Donald Cook опять зашел в Черное море.
Обновлено в 12:10
Политика

СМИ: самый богатый министр предыдущего состава правительства покинул Россию

Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов покинул Россию и большую часть времени проводит в Италии, на своей вилле в Тоскане.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие

Лидер «Джебхат ан-Нусры» получил тяжелое ранение головы

Лидер организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее называлась «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) Абу Мухаммад аль-Джулани получил вечером 18 февраля тяжелое осколочное ранение головы в результате взрыва в сирийском городе Идлиб.
Обновлено в 13:23
Общество

В Минпромторге отреагировали на идею закрывать супермаркеты в выходные

Ранее член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни.
Обновлено в 09:22
Культура

Сын Децла выступил против съемок документального фильма об отце

13-летний сын рэпера Децла Антоний Толмацкий заявил в своем инстаграме, что он резко против съемок документального фильма о его отце, который хочет снять журналист Роман Супер.
Обновлено в 05:19
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное