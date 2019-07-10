Футбол

«Барселона» не предложит за Неймара больше € 200 млнЧемпионат 10:18

В любом случае чемпион Испании не намерен платить за Неймара свыше € 200 млн, так как в руководстве сине-гранатовых считают, что с момента перехода нападающего в «Пари-Сен-Жермен» летом 2017 года его стоимость снизилась.
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«Барселона» не предложит за Неймара больше € 200 млн

Чемпионат10:18

«Барселона» считает, что Неймар подешевел

Soccer.ru12:29

«Барселона» готова заплатить за Неймара меньше, чем получила за трансфер бразильца

Sportbox.RU11:02

«Барселона» готова заплатить за Неймара меньше, чем получила за трансфер бразильца

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«Барселона» хочет воспользоваться конфликтом Неймара с руководством «ПСЖ»

Советский спорт11:09

Сине-гранатовый негатив. «Барселона» притягивает скандалы

Спорт-Экспресс10:15

Во Франции сообщили, что «ПСЖ» может продать Неймара за 150 млн евро

Sport24.ru05:23
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Политика

Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
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В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

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Принцессу Саудовской Аравии обвинили в издевательствах над сантехником

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В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день

По информации издания kolesa.ru, один из принятых законопроектов касается введения штрафов за оформление диагностических карт без фактического прохождения техосмотра.
Обновлено в 01:25
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СМИ узнали, из-за кого расстались Ирина Шейк и Брэдли Купер

Российская топ-модель Ирина Шейк рассталась с голливудским актером Брэдли Купером из-за его мамы Глории Купер.
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие

Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.
Обновлено в 16:19
Происшествия

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве

В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Экономика

Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции

Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес

Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку

На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Экономика

Силуанов: Минфин не намерен продлевать ЕНВД после 2020 года

Министерство финансов РФ не рассматривает возможность продления действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) после 2020 года, сообщил в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми

Из Багдада в Москву вылетел самолёт с 33 российскими детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 11:01
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях в августе

На азиатской территории прогнозируются небольшие отрицательные аномалии в Иркутской области, Туве, на юге Красноярского края.
Обновлено в 03:07
Происшествия

СМИ сообщили о ДТП с автомобилем посольства России в Албании

Автомобиль посольства России в Албании попал в среду в ДТП, два человека пострадали, передает портал издания Albanian Daily News.
Обновлено в 16:33
Наука

В Греции найдены древнейшие за пределами Африки человеческие останки

Обновлено в 16:48
Экономика

«Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компании

Обновлено в 08:42
Политика

Медведчук рассказал о предательстве Януковича

В июне в интервью изданию «Би-би-си Украина» Медведчук отметил, что Янукович никогда не действовал в интересах Москвы.
Обновлено в 13:03
Общество

В России решили найти управу на 14-летних живодеров

По мнению авторов законопроекта, в настоящее время несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными.
Обновлено в 12:15
Происшествия

УФСИН: из колонии, где сидят Кокорин и Мамаев, никто не бежал

Обновлено в 10:55
Происшествия

Дело о смерти младенца в калининградском роддоме передали в Москву

Уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в смерти новорожденного в роддоме, передано для дальнейшего расследования в специализированный отдел Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.
Обновлено в 11:17
Хоккей

Кудашов официально назначен главным тренером сборной России

Стало известно имя нового главного тренера сборной России по хоккею, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Задержан муж подозреваемой в хищении 20 миллионов кассирши

Обновлено в 11:34
Финансы

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

Рубль подорожал к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 22:00 мск, курс евро опустился до 71,045 руб.
Обновлено в 16:10
Энергетика

Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал

Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 15:14
Здоровье

Беременные жительницы Красноярска отравились арбузами

Обновлено в 04:00
Политика

В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Политика

Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено в 16:29
Кино

«Король лев»: первые отзывы кинокритиков оказались положительными

В социальных сетях появляются первые отзывы зарубежных критиков, сообщает сайт международного кинорейтинга Rotten Tomatoes 10 июля.
Обновлено в 16:38
Авто

В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей

За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
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Муж Луизы Хайруллиной выступил на ТВ: вопросов все больше

Обновлено в 04:28
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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